À match exceptionnel, audience exceptionnelle. Pour la rencontre entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, c'est plus de neuf millions de téléspectateurs qui étaient devant leurs écrans pour assister à une passe d'armes légendaire.

Le succès populaire de la Coupe du monde n'en finit plus ! Pour le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, qui a vu ces derniers se qualifier au bout du suspense, les téléspectateurs ont été nombreux. Habituellement compris entre cinq et sept millions pour un match où l'équipe de France ne joue pas, c'est plus de 9 millions de téléspectateurs qui étaient devant TF1 ce samedi soir. Avec une moyenne de 9,3 millions et un pic à 11 millions, l'audience a été au rendez-vous pour ce match d'ores et déjà légendaire.

Large leader de la soirée

Avec de tels chiffres, la rencontre s'est largement placée en tête de la soirée. Avec 44,5% de part du public, le quart de finale devance largement toutes les autres chaînes. À titre de comparaison, le précédent match du XV du Trèfle avait rassemblé 4,9 millions de téléspectateurs à l'occasion du "huitième de finale" face à l'Ecosse.

Pour le quart de finale de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, on peut s'attendre à un engouement d'autant plus grand. Pour rappel, la meilleure audience de la compétition est pour le moment le match d'ouverture face aux All Blacks, avec une moyenne de 15,4 millions de téléspectateurs.