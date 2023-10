Alors que l'impatience grandit au fur et à mesure que le coup d'envoi du quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud se rapproche, quelques chiffres pour rappeler les points forts de ces deux nations. Si le pack tricolore a montré sa puissance depuis le début de la compétition, il sera confronté à une défense Bok spécialiste des plaquages offensifs.

75 % des équipes sacrées ont battu le tenant du titre

Le roi est mort, vive le roi ! Vaincre le tenant du titre lors de la compétition suprême est un marqueur fort de compétitivité. Et généralement un bon signe pour la suite de la compétition. Sur les neuf Coupes du monde préalables (ou plutôt huit, la première échappant logiquement à l’analyse), l’équipe qui a battu les champions du monde en activité est allée six fois au bout de son aventure. Les deux seules exceptions : en 2011, l’Australie avait éliminé les Springboks en quarts avant d’être elle-même battue par la Nouvelle-Zélande en demie ; et, en 2019, l’Angleterre écarta la Nouvelle-Zélande en demie mais chuta face aux Springboks en finale. Le théorème du "challenger victorieux" s’est avéré à six reprises. En 1991, ce sont bien les Wallabies qui battirent la Nouvelle-Zélande, avant d’être destituée par l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture en 1995. Les Springboks abandonnant leur sceptre à ces mêmes Australiens en 1999, battus seulement en finale quatre ans plus tard par les Anglais.

Enfin, en 2007, le XV de la Rose fut battu (à deux reprises !) par les Springboks, tandis que l’édition 2015 a confirmé la tendance puisque les Blacks, invaincus, y conservèrent le titre acquis en 2011… De quoi conclure, comme certains l’avancent déjà, que le XV de France aura de grandes chances de ravir le trophée s’il faisait tomber dimanche les tenants du titre ? "Malheureusement non, ce serait trop simple", sourit le pilier Cyril Baille. Les Irlandais, tombeurs des Sud-Africains en poule, y trouveront tout de même peut-être une raison supplémentaire d’espérer la plus belle des fins.

94 %

Après la phase de poules, la France possède l’une des meilleures conquêtes des huit équipes encore qualifiées. Les Bleus affichent un taux de 94% en mêlée sur leurs propres introductions soit le troisième meilleur pourcentage. En touche, c’est encore mieux puisque le XV de France a le deuxième meilleur taux avec 91% de ses lancers captés (54 sur 59). Mais attention, en face, les Springboks possèdent le meilleur contre en touche de la compétition (plus de deux ballons par match volés en moyenne sur ce Mondial) et du circuit mondial depuis plusieurs saisons maintenant (voir édition de lundi dernier). Chose plus étonnante, en termes de statistiques, l’Afrique du Sud est la deuxième équipe des huit quart-de-finalistes à perdre le plus de possessions sur ses propres introductions avec déjà sept ballons perdus sur vingt-neuf mêlées à son avantage. Seule l’Argentine fait pire.

1 077

Les artilleurs du XV de France ont tout simplement gagné plus d’un kilomètre de moyenne par match (en l’occurrence 1 077 mètres) grâce à leur jeu au pied durant ce Mondial. Aucune autre équipe de la compétition ne fait mieux. Pour autant, les Anglais tapent plus que les Bleus (34 coups de pied de moyenne contre 30) mais usent plus du jeu au pied de pression que du jeu au pied d’occupation que les Français aiment tant et maîtrisent à la perfection. Les Springboks, eux, font partie des équipes qui gagnent le moins de mètres grâce à cette forme de jeu lors de ce Mondial avec seulement 503 mètres gagnés au pied par match. Seul le Chili fait moins avec 408 mètres...

6

Avec six essais inscrits dans les vingt premières minutes depuis le début de la Coupe du monde, et pas le moindre encaissé, l’Afrique du Sud est l’équipe qui débute le mieux ses matchs de ce Mondial derrière la Nouvelle-Zélande (huit essais marqués pour aucun encaissé). Côté français, les Bleus ne sont pas en reste puis qu’ils ont également franchi la ligne adverse à six reprises, mais ont déjà encaissé deux essais (contre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay). On se souviendra qu’en novembre, Cyril Baille avait marqué le premier essai français face aux Boks après… 21 minutes ! Bis repetita dimanche ?

15

Il risque d’y avoir quelques étincelles dimanche soir sur la pelouse du Stade de France entre deux des équipes qui "tapent" le plus fort dans les collisions. C’est simple, les Sud-Africains connus pour leur force physique sont ceux qui réalisent le plus de plaquages offensifs (près de quinze par match, soit six de plus que la moyenne des autres nations qualifiées). Tout sauf une surprise ! Sauf qu’en face, les Bleus résistent mieux que quiconque aux chocs puisqu’ils sont ceux qui dominent le plus les collisions dans leurs courses avec ballon (48 %).

"Ils ont un très gros pack, mais nous serons à la hauteur. Je ne pense pas qu’il y aura un manque d’intensité ou que quiconque se retiendra. Ce sera certainement énorme, les collisions seront plus intenses et il y aura certainement quelques bobos", prévient le troisième ligne sud-africain Jasper Wiese. Ça promet !