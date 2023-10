Il y a un an, la France avait battu l'Afrique du Sud au Vélodrome. Une partie qui avait atteint des sommets d'intensité et de dramaturgie avec l'expulsion d'un certain Antoine Dupont. Revivez le dernier match entre les deux équipes.

Le bruit des impacts résonnent sûrement encore dans les entraves du stade Vélodrome. Nous ne vous ferons pas l'offense, de vous rappeler le niveau d'intensité hallucinant atteint par ce choc. Tout le monde s'en souvient, sauf peut-être, les quelques Français sortis commotionnés ce soir-là. Avant ce match de novembre 2022, la France n'avait plus gagné depuis 2009 face aux Springboks. Le match avait été coché depuis longtemps par les deux équipes, la France voulait se frotter aux champions du monde, seule équipe qu'elle n'avait pas encore battue depuis l'arrivée de Fabien Galthié. Rassie Erasmus et sa bande voulaient, eux, marquer leur territoire à un an de la Coupe du monde. Le choc était annoncé.

Après seulement 12 minutes de jeu, le match prenait déjà une tournure dramatique quand le meilleur joueur du monde en 2019, Pieter-Steph du Toit, se faisait expulser pour un déblayage dangereux sur Jonathan Danty. En supériorité numérique la France, en profitait pour mener 13 à 0 après un essai de Cyril Baille et des pénalités de Thomas Ramos. À 14 les Springboks n'abdiquaient pas et par l'intermédiaire de leur capitaine Siya Kolisi recollaient à 13 à 10. Faisant montre de leur supériorité physique, ils envoyaient même trois Français, Uini Atonio, Thibaud Flament et Jonathan Danty - pas forcément les plus légers - passer un protocole commotion, les deux derniers ne reviendront pas.

Une victoire au forceps

En tête à la pause, les choses allaient se compliquer pour les Bleus. Pour un geste, certes involontaire, mais particulièrement dangereux, sur Cheslin Kolbe, Antoine Dupont voyait lui aussi rouge et laissait ses coéquipiers à 14. Un partout balle au centre. L'Afrique du Sud en profitait pour passer devant 23 à 19. Mais ces Bleus sont taillés dans un autre bois. Après avoir perdu leur capitaine, alors que Sekou Macalou occupait le poste d'ailier, le XV de France allait puiser au fond de lui-même pour trouver des ressources jusqu'alors insoupçonnées. Comme pour montrer que le danger vient der partout, c'est le Sipiliti Falatea qui se forçait un passage dans l'en-but pour donner l'avantage aux siens. 30 à 26, score final. Le rendez-vous pour ce quart de final a été donné il y a un an au Vélodrome.

Quelques joueurs ont changé, le stade sera différent, l'enjeu aussi. Pourtant, ce dimanche soir au stade de France, tout sera similaire, les couleurs, l'ambiance qui devrait être incandescente, le jeu qui sera sans aucun doute brutal. Alors, bis repetita ?