Premier quart de finale de cette Coupe du monde 2023, le match entre le pays de Galles et l'Argentine devrait être un peu plus emballant que le précédent. Revivez la dernière confrontation entre les Gallois et les Pumas, qui s'est jouée en novembre 2022.

Parce que c'est un quart de finale de Coupe du monde, parce qu'on veut voir ce que ces deux équipes ont vraiment dans le ventre et parce que la dernière confrontation n'est pas restée dans les annales, ce pays de Galles - Argentine sera forcément mieux que l'épisode précédent. Samedi, au stade Vélodrome de Marseille, cette série connaîtra son 22ème opus. Certainement le plus important de l'histoire de la série.

Jamais le XV du Poireau et les Pumas ne s'étaient rencontrés à des altitudes similaires malgré des test-matchs en pagaille et déjà deux matchs en Coupe du monde (1991 et 1999), mais toujours en poule. Pour la première fois les deux équipes vont se jouer dans un match à élimination directe. À regarder l'histoire de plus près, on serait tenté de se ranger du côté des bookmakers et de mettre une pièce sur les Gallois, qui ont déjà battu les Argentins quatorze fois. Le dernier match entre les deux équipes pourrait terminer de nous convaincre.

Victoire galloise sans briller

12 novembre 2022, au milieu d'une série automnale qu'ils ont débuté de la meilleure des manières avec une victoire historique à Twickenham, les Argentins se déplacent au Millenium Stadium de Cardiff. Les Gallois, eux, ne sont pas dans la forme de leur vie, et viennent de subir une claque néo-zélandaise. Alors Wayne Pivac, dos au mur, n'a pas le choix et doit absolument s'imposer face aux Pumas. Après avoir ouvert le score par la botte de leur ouvreur, Emiliano Boffelli, les Argentins voient le pays de Galles revenir au score grâce à un essai de Taulupe Faletau et une pénalité Gareth Anscombe. 10 à 6 aux citrons.

Les Argentins s'étaient inclinés face au pays de Galles en 2022 PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Dans une seconde période pas vraiment plus emballante que la première, le XV du Poireau prend définitivement les devants grâce à l'essai de Tomos William après une boulette de l'arrière argentin, Juan Cruz Mallia. En supériorité numérique, après l'expulsion de temporaire de Will Rowlands, les Pumas assiègent l'en-but gallois, mais trop approximatifs, ils n'inscrivent qu'un seul essai. Sans doute émoussés après leur exploit dans le temple du rugby la semaine précédente, les Argentins finissent par s'incliner 20 à 13, dans un match que tout le monde a préféré rapidement oublier.

Depuis, le pays de Galles a bien changé, Wayne Pivac a été éjecté et la légende du pays, Warren Gatland a repris les rênes de l'équipe. Dan Biggar et ses coéquipiers ont terminé premiers de leur poule. Les Argentins sont eux deuxièmes, après leur défaite face aux Anglais. Si le score du match est compliqué à pronostiquer, une chose est sûre, samedi au Vélodrome, on devrait assister à une partie un peu plus emballante.