L'Irlande et la Nouvelle-Zélande se retrouvent en quart de finale du Mondial quatre ans après. En 2019, les All Blacks avaient étrillé le XV du Trèfle, signant la fin de l'ère Joe Schmidt à la tête des Verts.

Quatre ans plus tard, Verts et Blacks se retrouvent. Le hasard du tirage au sort des poules et la rationalité des résultats sportifs redonnent au monde du rugby une affiche titanesque (samedi, 21 heures) dès les quarts de finale, comme en 2019. Entre le Mondial japonais et cette édition française, l'eau a coulé sous les ponts avec un fort courant irlandais. Vainqueure du dernier Tournoi des 6 Nations, première nation mondiale, l'Irlande a surtout battu deux fois la Nouvelle-Zélande sur sa propre terre. Les All Blacks, eux, ont été déclassés avant le début de la compétition mais arrivent à la mi-octobre avec le doux souvenir d'il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde au Japon.

La symphonie d'Aaron Smith

Doubles tenants du titre, les hommes de Steve Hansen débarquent au pays du Soleil Levant avec le rêve impossible d'un triplé historique. Après les retraites internationales de McCaw, Carter, Nonu ou Conrad Smith, les jeunes loups néo-zélandais ont tranquillement fait le travail en phase de poules avec trois victoires autoritaires sur l'Afrique du Sud, la Namibie et le Canada. En face, les protégés de Joe Schmidt se pointent au rendez-vous des quarts après une défaite amère face au Japon, et trois victoires logiques sur l'Écosse, la Russie et les Samoa.

Présenté comme l'un des plus beaux quarts de finale de la compétition, cet affrontement entre le Trèfle et la fougère est vite anéanti par les hommes en noir. En vingt minutes, Aaron Smith et sa clique transpercent l'Irlande avec deux coups de poignard du demi de mêlée néo-zélandais. Deux essais pleins de malice avec à chaque fois un départ au ras, à cinq mètres de la ligne. Cliniques, les Blacks accélèrent encore. Après une mauvaise passe de Jonathan Sexton, Beauden Barrett prolonge au pied jusque dans l'en-but pour signer un diabolique 22-0 en trente minutes.

La furia noire se poursuit en deuxième période, les Irlandais ne voient pas le jour. Codie Taylor et Matt Todd donnent trente-quatre points d'avance à la Nouvelle-Zélande. Malgré deux essais en fin de match, les Verts sont mis au supplice. 46-14 score final, et une page qui se tourne pour le rugby irlandais.

Joe Schmidt, l'épilogue d'un cerveau

Au milieu de la soirée noire des Verts, Joe Schmidt descend des gradins du stade Ajinomoto de Tokyo. L'aventure du sélectionneur de l'Irlande prend fin à 10 000 kilomètres de Dublin. Après six années en poste, l'ancien entraîneur du Leinster et adjoint de Clermont, n'a pas réussi à briser le plafond de verre du XV du Trèfle. En neuf Mondiaux, l'Irlande s'incline pour la septième fois au stade des quarts de finale. Le Néo-Zélandais est "tué" par ses frères. "Je tiens à remercier mes joueurs et à dire un grand merci à nos supporters. Ils nous ont suivis partout. Rory Best a été un incroyable leader pour cette équipe, comme Paul O'Connell avant lui. Cela a été un privilège pour moi" conclut le cerveau du Trèfle.

Joe Schmidt est maintenant dans le staff néo-zélandais, quatre ans après son départ de la sélection irlandaise. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

En face, cette victoire est riche en émotions pour Beauden Barrett. Marqueur face à l'Irlande, l'arrière néo-zélandais entre sur la pelouse japonaise quelques jours après le décès de son grand-père. "Cela a été une semaine forte en émotions pour ma famille. Ce soir, c'est pour lui qu'on voulait bien jouer. Je pense à toi là-haut, je t'aime très fort, grand-père Ted". Pour Barrett et sa bande, le rêve d'un fantastique triplé s'arrêtera en demi-finale, face à l'Angleterre. Piquée de toutes parts par un XV de la Rose glacial d'efficacité, la Nouvelle-Zélande termine sa compétition à une marche de la finale.

Quatre ans après, les douze revanchards

Le 14 octobre 2023, l'Irlande aura donc l'occasion de prendre sa revanche et d'enfin se qualifier en demi-finale. Quasiment quatre ans jour pour jour après la défaillance tokyoïte, douze Irlandais étaient de la partie en 2019. Parmi eux, Peter O'Mahony, Conor Murray ou Jonathan Sexton sont toujours incontournables dans une escouade verte qui semble plus forte que jamais.

Les douze rescapés de 2019 David Kilcoyne, Tadhg Furlong, Iain Henderson, Tadhg Beirne, James Ryan, Peter O'Mahony, Josh van der Flier, Conor Murray, Jonathan Sexton, Robbie Henshaw, Garry Ringrose, Keith Earls.

"C’est de ça que sont faits les rêves. Pour un quart de finale, on ne pouvait imaginer une opposition plus difficile. Il n’y a pas plus compliqué que ce match. Mais eux aussi devront être au top pour nous battre" lance Andy Farrell, qui ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de leviers pour galvaniser ses hommes.