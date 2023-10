Fabien Galthié s'est projeté, ce vendredi, sur la singularité du défi qui attend ses Bleus face à l'Afrique du Sud, dimanche, en quart de finale de Coupe du monde. S'il n'a pas souhaité s'étendre sur ses choix de composition, le sélectionneur du XV de France a longuement évoqué l'intelligence tactique de ses alter ego Jacques Nienaber et Rassie Erasmus.

Comment vous sentez-vous personnellement à l’approche de ce défi couperet, un de ceux que vous attendez sans nul doute depuis quatre ans ?

On est toujours nerveux avant ce type de match. Ce serait mentir de dire que l’on ne sent pas de pression mais c’est ce qui fait le sel de ces instants-là. Nous essayons de profiter de tout ce que l’on vit depuis le début de la Coupe du monde. On essaye de bien le vivre, de bien vivre ensemble. D’avancer avec de la joie, du plaisir, du bonheur et de la détermination aussi.

Est-ce que vous considérez cette rencontre comme la plus importante de votre mandat ?

Oui, le passé est dans les étagères et les mémoires et là, on se dirige vers un rendez-vous qui sera le plus important. Ce sera face à une équipe qui porte haut le titre de champion du monde depuis quatre ans, qui a battu les Lions. C’est une équipe qui nous a beaucoup inspirés, que l’on a beaucoup suivi. Nous avons essayé de comprendre leur vision, le sens qu’ils donnent à leur engagement, cette volonté qu'ils ont d’unifier une nation. C’est un pays que j’aime personnellement, j’avais beaucoup appris là-bas. Affronter cette équipe à Paris, au Stade de France, c’est magnifique, merveilleux. On en a conscience. L’enjeu est de jouer simplement au rugby, avec du plaisir, de l’ambition, avec l’envie de relever ce défi.

Comment réagissez-vous à leur choix de composition et notamment à ce banc en 5-3 ?

Pour bien connaître les Sud-Africains, on sait qu’ils ont une approche tactique très pointue, avec un plan très bien étudié qui ne laisse jamais de place au hasard. Ça fait deux semaines qu’ils sont à l’arrêt, qu’ils observent ce qui se passe. Ils nous connaissent très bien. Ils ont fait le choix d’aligner une composition d’équipe assez particulière avec des changements et un banc en 5-3. Mais c’est fondé, stratégique, tactique. On réfléchissait, comme eux, à ce qu’ils pouvaient nous proposer. Le niveau de stratégie et de réflexion est poussé à son paroxysme, c’est parfait.

On a le sentiment que les Boks se sont largement adaptés à votre profil d’équipe. Est-ce de nature à vous faire prendre confiance dans l'avant-match ?

Ils s’adaptent toujours, vous savez : ils ont des points forts, de la confiance mais ils s’adaptent. Ils vont sortir ce qu’il faut pour être juste dans la partie, avec une lecture très avisée. Pour bien connaître le staff et avoir passé du temps avec lui au Munster, je sais que ce n’est pas un hasard si cette sélection performe. C’est une équipe très intelligente, très tactique. On est dans le monde de la stratégie là et ce n’est pas pour nous déplaire.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’un banc en 6-2 avec Sekou Macalou ?

Tactiquement, on ne va pas trop d’avancer, nous allons garder ce qui a été préparé pour dimanche (sourire). La présence de Sekou va pouvoir, en fonction du scénario, permettre d’appuyer sur différents leviers en conservant de la puissance mais aussi de la vitesse, de l’impact mais aussi du jeu aérien. Il y a également des joueurs qui démarrent et qui peuvent permettre de couvrir des options sans modifier fondamentalement notre organisation.

Quel est votre regard sur le retour d’Antoine Dupont et tout le processus qui l’a amené à être de nouveau opérationnel ?

Nous avons traité le sujet de manière très sereine avec le secteur médical, le chirurgien et Antoine. On était confortable, on avait du temps. Nous n’avons pas forcé les décisions ni poussé dans quelque direction que ce soit. Une Coupe du monde, c’est long. Ça laisse la possibilité de garder les mêmes 33. Par exemple, Julien (Marchand, N.D.L.R.) n’a joué qu’un gros quart d’heure face aux Blacks. Il revient et se tient prêt.