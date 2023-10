Ça bouge à Béziers ! Prêté par Lyon, le demi de mêlée Liam Rimet est de retour dans son club formateur. Le Stade français réfléchit, lui, à rapatrier Raffaele Costa Storti, cédé à l'ASBH pour la saison.

Veille de match agitée au stade Raoul-Barrière ! Déjà, un départ officiel, celui de Liam Rimet, confirmé par la voix du co-président de l'ASBH, Jean-Michel Vidal : "Il est reparti à Lyon ce jeudi matin. Il ne faut pas penser à soi mais au gamin. Il ne retourne pas à Lyon pour faire le nombre, mais pour jouer. Le président de Lyon m'a demandé de le récupérer il y a trois semaines." Avec la blessure de Jean-Marc Doussain contre Toulon fin août, la présence de Baptiste Couilloud avec les Bleus et le départ du joker Coupe du monde de ce dernier à Biarritz, Pierre Pagès, il ne restait que Martin Page-Relo, éliminé précocement du Mondial avec l'Italie, au poste de demi de mêlée.

Avec le club héraultais, Liam Rimet aura joué cinq rencontres et inscrit un essai. Ce départ ne porte pas préjudice à l'ASBH qui enregistre le retour de Samuel Marques, revenu de la Coupe du monde qu'il a disputé avec le Portugal. À ce poste de neuf, le club languedocien dispose aussi de Jean-Victor Goillot, de Mitch Short et du jeune espoir local Léan Sanchis.

Costa Storti, entre Béziers et Paris

Raffaele Costa Storti s'est révélé aux yeux de la planète rugby avec le Portugal lors de la Coupe du monde, avec trois essais, une passe décisive pour Rodrigo Marta lors de l'essai de la victoire face aux Fidjiens, et beaucoup de courses folles. Mais le public biterrois connaissait déjà ce joueur, auteur de dix essais en... douze rencontres, excusez du peu, lors de la saison dernière, où il était cédé par le Stade français, club qu'il a rejoint en Espoirs. Encore prêté à l'ASBH pour la saison, le club parisien veut, selon nos informations, rapatrier l'ailier, qui souhaite regagner la capitale pour jouer en Top 14.

"Les directeurs sportifs des deux clubs se sont parlés ce jeudi matin, précise Jean-Michel Vidal. Mais il n'y a pas eu une demande formelle. De toute façon, il est sous contrat avec nous jusqu'en juin 2024, et sans clause de retour. Il va rester, je pense aux supporters, aux partenaires... Il est ici depuis deux ans. Et, même s'il est arrivé ici avec de grosses qualités, on est quand même pour quelque chose dans sa progression !"

Pour rappel, à ce poste de trois-quarts aile, le Stade français dispose dans son effectif de Stéphane Ahmed, Nadir Megdoud, Lester Etien, Peniasi Dakuwaqa, Sefanaia Naivalu et du polyvalent Pierre Boudehent.