Le Biarritz Olympique annonce la signature de Pierre Pagès jusqu'en 2024, alors que l'avenir de Rhys Webb reste incertain. L'international gallois continue de nier sa prise d'hormone de croissance et pourrait rester salarié du club. L'affaire pourrait durer, alors le BO anticipe son absence.

C'est désormais officiel, Pierre Pagès s'est engagé jusqu'en 2024 avec le Biarritz Olympique. Comme révélé dans nos colonnes, l'ancien demi de mêlée lyonnais remplace numériquement Rhys Webb, dont la situation est encore floue. La contre-expertise a confirmé la présence d'hormones de croissance dans le sang du Gallois, qui continue d'en nier la prise, il risque jusqu'à 4 ans de suspension. Pendant que l'affaire est en cours, il reste salarié du club, mais ne peut jouer. Alors pour combler cette absence, c'est Pierre Pagès qui a été ciblé.

Arrivé en tant que joker Coupe du monde à Lyon, le demi de mêlée français a disputé trois matchs cette saison, dont deux dans la peau d'un titulaire. Également passé par Vannes et Carcassonne, il connaît déjà le deuxième échelon du rugby français. Il vient renforcer l'effectif biarrot au poste de demi de mêlée aux côtés des jeunes Kerman Aurrekoetxea et Antoine Dumercq, qui ont respectivement 23 et 21 ans.

Alfie Petch joker médical de Guy Millar

Quelques heures plus tôt, c'est Alfie Petch qui s'engageait officiellement avec le BO en tant que joker médical de Guy Millar. Le pilier droit de 23 ans, international anglais chez les jeunes, débarque de Northampton où il a disputé 21 rencontres la saison dernière. Il remplace donc Guy Millar, indisponible plusieurs mois après une blessure à l'épaule. Deux arrivées pour relancer une équipe biarrote seulement 10e de Pro D2 après 6 journées.