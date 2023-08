En pleine préparation à la Coupe du monde, le Portugal et son ailier Raffaele Costa Storti se préparent sous le soleil de l'Algarve. Avec un engouement un peu inhabituel autour de la sélection.

Au sud du Portugal, l'Algarve accueille de nombreux touristes tout au long de l'été. Ils jouissent sur place d'une mer couleur turquoise. Entre les estivants, 36 joueurs de rugby portugais. "On a quelques jours off, le mercredi et le vendredi après-midi. Des fois, on va à la plage. On a la piscine aussi ici. Ça fait du bien de se reposer un peu", avoue Raffaele Costa Storti. Mais ne vous y méprenez pas. Le sélectionneur Patrice Lagisquet et son staff n'ont pas amené les Lobos dans le sud du Portugal pour aller se prélasser sur la plage. l'objectif : ne pas venir dans l'hexagone passer les mois de septembre et octobre en touriste.

"La préparation se passe bien, continue l'ailier de Béziers. Nous avons commencé par quatre semaines où il y a eu peu de ballons mais beaucoup de physique, à Lisbonne. C’était très dense physiquement pour nous préparer à la Coupe du monde. Nous avons ensuite eu une semaine de pause avant la reprise, cette semaine, en Algarve. On axe plus sur la vitesse et les accélérations, concernant le physique. Mais on commence aussi à travailler ce que l’on veut mettre en place pour la compétition, notre système de jeu." Et le tout sous une très forte chaleur...

Mais il faut bien cela pour se préparer à battre en mondovision le pays de Galles puis la Géorgie, l'Australie et enfin les Fidji pour terminer premier de la poule C. "Ça va être quelque chose de difficile, en rigole le joueur prêté dans l'Hérault par le Stade français. Mais on ne sait jamais... On va beaucoup s’entraîner, on va donner tout ce que l’on a sur le terrain et ensuite on verra. Mais on veut montrer que l’on mérite d’être là !"

Plus de suivi des médias

Prochaine étape dans cette préparation pour les Portugais, le premier match amical contre les Etats-Unis, le 12 août prochain, à Faro. C'est d'ailleurs contre ces mêmes USA qu'ils avaient obtenu leur ticket pour la Coupe du monde. "On a hâte de jouer, de pouvoir mettre en place ce que l’on a travaillé à l’entraînement, pour voir à quel point on a progressé. Cela sera notre premier test", annonce Raffaele Costa Storti. Touché à un genou, le trois-quarts aile ne sera pas de la partie. Mais son Mondial n'est pas compromis : il reprendra l'entraînement juste après cette rencontre et devrait être d'aplomb pour le premier match du Portugal dans la compétition, le 16 août face aux Gallois. "Il reste juste un mois… La Coupe du monde commence à être dans la tête de tout le monde", poursuit le Biterrois.

D'autant qu'une ferveur un peu inhabituelle monte autour de l'équipe de rugby, dans un pays ou le football est roi : "Durant la prépa, on a reçu beaucoup de messages des supporters portugais qui aiment le rugby. Avec le temps, on va en recevoir de plus en plus. Et il y aura peut-être plus de supporters aussi." Le Lisboète d'origine témoigne, même les médias locaux commencent à se pencher dans la troupe du capitaine Samuel Marques. "On parle un peu plus de nous que d’habitude. Je ne pense pas que l’on puisse faire mieux. Il y a quelques journaux, ici, au Portugal, qui commencent à faire un peu attention à nous, mais ce n’est pas encore comme le foot." Avant de défier le XV du Poireau, les Portuguais défieront, à Massy, l'Australie A, le 26 août.

De passage à Béziers

L'image a pu interpeller tant elle est assez inhabituelle. En pleine préparation à la Coupe du monde, les trois joueurs portugais de l'ASBH, Chico Fernandes, Samuel Marques et Raffaele Costa Storti sont rentrés dans leur club. L'ailier détaille : "C’était notre semaine off. On est allé là-bas pour revoir les mecs, l’équipe. On ne s’est pas entraîné, on a juste fait le physique que le préparateur du Portugal nous a donné pour nous maintenir en forme sans trop nous fatiguer."

Avec sa convocation dans la préliste des Lobos, l'homme aux dix essais en douze rencontres de Pro D2 la saison dernière ne prépare pas la saison à venir avec son club. "J’ai très envie de m’entraîner avec Béziers aussi. J’essaye de savoir ce qu’ils bossent à l’entraînement, les combinaisons. Mais c’est un peu bizarre de ne pas être avec eux", conclut-il. Mais avant de refouler la pelouse du Raoul-Barrière, l'ailier devra promener ses jambes de feu de Nice à Toulouse en passant par Saint-Etienne, maillot rouge sur les épaules. Pour faire grimper la ferveur autour du rugby au Portugal !