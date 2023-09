Titularisé pour la première fois de la saison sous la tunique Rouge et Bleu, le demi de mêlée qui a débarqué dans l'Hérault à l'intersaison, aura connu des débuts victorieux face aux Rouennais. Impressions.

Il est arrivé non pas dans l'anonymat, mais presque du côté du Stade Raoul-Barrière cet été. Un challenge qui s'offrait au Guadeloupéen natif de la Baie-Mahault, dans l'espoir d'acquérir de l'expérience et franchir un palier dans cette si généreuse Pro D2 à la réputation flatteuse. Liam Rimet ne pouvait s'exprimer véritablement à Lyon, barré par une féroce concurrence, poser ses valises à Béziers fut comme une évidence : "Complètement ! Je m'entends super bien dans le groupe. J'arrive avec tout ce que je peux essayer d'apporter. Je touche du bois en ce qui concerne mon temps de jeu, ça se passe bien. Je vais bosser le plus possible, je dois progresser sur plein de secteurs." Celui qui n'a pas encore 20 ans, a endossé cette première responsabilité, avec ses qualités et ses défauts inhérents à un tel poste.

\ud83d\udd3c 2e victoire de la saison à domicile pour les ????? & ???? sur le score de 22-21 face à Rouen. La différence a été faite grâce à 3 essais inscrits par Yvann Lalevée, William Van Bost et Liam Rimet, ainsi que par la botte de Victor Dreuille.



Aqui Aqui Es Besiers \ud83d\udd34\ud83d\udd35 pic.twitter.com/VhsJr5dcuT — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) September 1, 2023



Souvent animé d'une intention de déplacer le ballon, comme dans le premier acte face à Rouen, il fut aussi contrarié sur la sortie des rucks face aux Normands. Dans un contexte où le jeu au sol n'était pas vraiment un argument du côté des biterrois, difficile pour l'ancien international U20 de s'exprimer pleinement : "Pourtant, on travaille énormément ces phases de jeu durant la semaine. Rajoutons peut-être plus d'agressivité, c'est obligatoire de monter notre niveau de jeu." Même si la conséquence ne fut pas dramatique, le jeu héraultais doit encore se mettre en place, il rajoute : "Rouen, c'était une équipe difficile à manœuvrer. On fait trop d'erreurs, et on les laisse revenir dans le match trop de fois. On a vraiment tenté de mettre notre jeu en place, mais c'était vraiment la guerre dans les rucks et on va tenter d'y remédier pour s'éviter des fins compliquées."

L'insouciance comme préalable

Alors que ce début de championnat démarre d'une bien belle manière pour lui, revêtir le maillot de l'ASBH représentait quelque chose pour lui, il explique : "Franchement, ça fait un truc de le porter. Ce club a un passé prestigieux. Les supporters sont très présents et quand nous aurons plus de repères, j'espère qu'on pourra lui faire plaisir." D'autant que sa sortie, et son remplacement par Jean-Victor Goillot, furent accompagnés d'une volée de sifflets bien inutiles en provenance des tribunes. Une conséquence de la frustration bien maladroite pour un joueur sur lequel lorgne toujours le LOU. Fabien Gengenbacher, le manager lyonnais, souhaitant le rapatrier si possible dans les Gones pour pallier à une pénurie du poste de demi de mêlée et la récente blessure de Jean-Marc Doussain notamment. Et vu que ce n'était pas un échange standard Top 14/Pro D2, Liam rimera toujours avec Béziers pour le moment.