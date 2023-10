Le capitaine de l'Irlande a évoqué le match au sommet face aux All Blacks. Jonathan Sexton est aussi revenu sur la préparation mentale de son équipe pour passer, enfin, les quarts de finale du Mondial, performance jamais réalisée par le XV du Trèfle dans son histoire.

En plus de la montagne black qui se présentera devant eux, les Irlandais devront aussi se battre contre leurs émotions, et le poids de l'histoire. Comme cela a été assez évoqué, le XV du Trèfle n'a jamais franchi le palier des quarts de finale de la Coupe du monde en neuf éditions. Une anomalie, surtout depuis quelques années où le XV irlandais domine le rugby européen et mondial. Désormais à la première position au classement World Rugby - devant les champions du monde sud-africains (qu'ils ont battu en phase de poules), les Français et les Néo-Zélandais - les coéquipiers de Jonathan Sexton (38 ans) semblent prêts pour soulever la Coupe Webb Ellis le 28 octobre prochain.

Pour espérer battre les Tout-noirs, qui n'ont perdu qu'une seule fois dans leur histoire en quart de finale (en 2007 face aux Bleus, rappelez-vous...), les Verts devront faire exploser ce fichu plafond de verre qui a tant brisé les espoirs de toute une nation depuis la nuit des temps :

Ces quatre dernières années, on a beaucoup travaillé sur le plan mental, confie Sexton. On a envisagé différents scénarios pour se préparer à ça. Tous les quarts de finale disputés par l'Irlande ont été des matchs différents, disputés par des groupes de joueurs différents, donc ce n'est pas comme si on disputait un quart de finale de Coupe du monde tous les ans. C'est un match unique et c'est dans cette optique qu'on doit se préparer.

Le sélectionneur Andy Farrell, sur la même longueur d'onde que son capitaine, explique travailler directement avec son préparateur mental Gary Keegan :

Non, je passe mon temps à m’autoflageller enfermé dans mon bureau... Blague à part, le rôle de Gary, c’est de faire en sorte qu’on aborde les matchs dans les meilleures conditions mentales possibles. Gary, moi-même et le reste des entraîneurs collaborons en permanence pour préparer l’équipe au mieux.

Douze rescapés de 2019

Malgré ce que peut dire Jonathan Sexton, beaucoup d'Irlandais étaient déjà là il y a quatre ans en quart de finale face aux mêmes Blacks. Le demi d'ouverture le premier, était passé complètement à côté de son match, et l'équipe entraînée par Joe Schmidt avait vécu une immense désillusion (défaite 46-14). Depuis, le XV du Trèfle a remporté la tournée en Nouvelle-Zélande à l'été 2022, mais aussi le grand chelem à l'hiver dernier, et n'a plus perdu depuis 17 matchs, série en cours. Malgré cette tournée historique il y a un an, le deuxième ligne Tadhg Beirne ne pense pas que ça change quelque chose pour samedi soir :