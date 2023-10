Dans l'émission "viàMidol, la quotidienne", le consultant Midi Olympique Xavier Garbajosa a évoqué le possible choix de Fabien Galthié de composer le banc en "6-2" (six avants et trois trois-quarts) et a donné son avis sur cette confrontation : selon lui, les Français sont plus forts rugbystiquement que les Sud-Africains.

Les Bleus sont face à un immense défi : éliminer les champions du monde sud-africains pour poursuivre leur rêve et se qualifier en demi-finale du Mondial. À quatre jours du choc, l'émission "viàMidol, la quotidienne" a évoqué ce grand rendez-vous. Xavier Garbajosa, consultant Midi Olympique, est revenu sur les forces et les faiblesses des champions du monde. Selon eux, malgré leur puissance, les Bleus sont supérieurs aux Springboks. "Nous l'avons maintes fois répété, le rugby est un sport de combat collectif. Bien entendu, il va y avoir des collisions, des contacts, et physiquement il faudra tenir la dragée haute à ces Sud-Africains. Mais je pense sincèrement que rugbystiquement, on est au-dessus, largement au-dessus en termes de jeu et de talent." Lire aussi : Garbajosa : "Se focaliser seulement sur Dupont serait une grave erreur" "Il va falloir faire mieux qu'eux et plus vite" L'ancien international français a aussi détaillé les forces de cette équipe sud-africaine, et notamment son efficacité dans les phases de conquête. "Cette équipe est dure sur l'affrontement. Elle a une appétence terrible à gagner la ligne d'avantage avec le jeu des avants. Sur les phases de conquête, ils ont mis à mal les Irlandais en seconde mi-temps. Au-delà de tout, en fonction aussi du choix du demi d'ouverture, nous en avons parlé, entre Libbok et Pollard, il y a aura peut-être aussi une adaptation de stratégie. Il va falloir faire mieux qu'eux et plus vite."