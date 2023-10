ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce mercredi 11 octobre, la question du face à face se porte sur l'adversaire des Bleus. Les "Boks" proposent-t-il un style identique à celui de leur sacre il y a quatre ans ?





Ce mercredi 11 octobre, nos journalistes ont évoqué la probable composition d'équipe des Bleus pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Le face à face a été consacré à l'Afrique du Sud et son jeu frontal. Est-il le même qu'en 2019 lors du sacre des Springboks ? Enfin, l'autre choc des quarts de finale entre Irlandais et All Blacks a été passé au crible.

Le programme de l'émission :

L'info du jour : Entrainement à haute intensité : Ça se présice pour Dupont

Le débat du jour : Quelle composition des Bleus pour affronter les Sud-africains ?

Face à face : Les sud-africains ont-ils le même jeu qu'en 2019 ?

Focus : L'Irlande n'a plus peur des All Blacks mais doit passer les 1/4