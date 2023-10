L'Afrique du Sud a changé ses habitudes en ne dévoilant pas sa composition d'équipe en milieu de semaine. Rassie Erasmus explique cette décision par la profondeur de son effectif et dans l'attente du XV de départ français.

Événement exceptionnel, cause exceptionnelle. Contrairement à sa tradition, l'Afrique du Sud n'a pas dévoilé sa composition d'équipe en milieu de semaine. Les Springboks s'apprêtent à défier le XV de France en quart de finale du Mondial (dimanche, 21 heures) pour garder leur trophée une semaine de plus. Dans ce contexte explosif, le staff des champions du monde a choisi d'officialiser le XV de départ des Springboks, ce vendredi.

Rassie Erasmus explique ce choix par différentes motivations. "L’année dernière, on a fait beaucoup de changements et d’essais pour veiller à disposer à chaque poste de joueurs à niveau égal, et dans certains cas nous ne savons même pas lequel est le meilleur. On essaye de ne pas jouer nos cartes trop tôt pour pouvoir décider si on va mettre sur le banc sept avants et un arrière ou si on va plutôt partir sur une option six-deux ou cinq-trois avec Handré Pollard et Manie Libbok qui sont tous les deux disponibles".

Nous allons voir à quoi ressemble l'équipe de France

Le directeur du rugby sud-africain tente de brouiller les cartes à l'approche d'un match capital pour la bande de Siya Kolisi. Lukhanyo Am est à 100% mais débutera-t-il d'entrée face aux Bleus ? Quid de Pollard et Libbok ? Rassie Erasmus affirme également que le staff sud-africain attendra le XV de départ français pour trancher ses derniers choix. "Nous avons en quelque sorte pris notre décision, mais nous sommes entre les deux à ce stade. Demain, en interne, nous le confirmerons. Je pense qu'avoir tout le monde disponible et voir à quoi ressemble l'équipe de France, cela peut avoir une influence sur notre banc".