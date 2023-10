Après leur qualification obtenue vendredi dernier grâce à un large succès sur l’Italie (60-7), le XV de France a retrouvé le chemin de l’entraînement avec contact. Un premier test pour la capitaine des Bleus après sa grave blessure au visage. Évidemment, lors de la conférence de presse qui a suivi, Laurent Labit a été questionné sur le sujet. "S'il est sur le terrain, c'est qu'il est à 100%", a prévenu l'entraîneur de l'attaque tricolore.

Est-ce un soulagement d'avoir Antoine Dupont à l'entraînement ?

À chaque fois qu'un joueur revient, on est soulagés. C'est une force de plus pour l'équipe. Mais on a un groupe de 33 joueurs sur lesquels on peut compter. On l'a vu contre l'Italie, qui était un match déterminant. Maxime (Lucu) et Baptiste (Couilloud) ont fait un très bon match. Antoine connaît son rôle. Aujourd'hui, on s'est entraîné avec une intensité modérée, on va monter le curseur ensuite (...) Le but, c'était surtout de se reconnecter avec l'équipe. Mais on est satisfait de son retour.

Craignez-vous qu'il soit pris pour cible par les Sud-Africains ?

Non. Si Antoine est sur le terrain dimanche, c'est qu'il est à 100% de ses possibilités mentale et physique. Quand il est à 100%, il est difficile de faire un marquage individuel sur lui. Mais, pour nous, il reste un joueur comme les autres. Il est certes un joueur important mais on en a aussi d'autres à surveiller.

Pourquoi a-t-il mis un casque durant l'entraînement ?

On a testé pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça le protégeait bien ou pas. On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. Dans son audition aussi, même s'il n'y avait pas à Rueil-Malmaison le même bruit, la même ambiance qu'au Stade de France. On a essayé avec ou sans. Une décision sera prise en fin de semaine.

À quel niveau d’intensité s’est déroulé l’entraînement ?

L'entraînement du jour, c'était notre premier de la semaine, il était plutôt axé sur notre stratégie, sur notre jeu. Donc c'était bien qu'Antoine se remette au milieu de ses partenaires et qu’ils s'habituent à lui. Il a des qualités différentes de Maxime ou Baptiste. Mais je ne suis pas inquiet pour lui sur le plan physique, il ne s'est quasiment pas arrêté, il n'y a pas de problème. Si le chirurgien a donné son feu vert lundi, c'est qu'il considère que tout est en place. Il n'y a pas besoin de le faire boxer pour savoir s’il peut jouer dimanche.

Était-ce donc un entraînement à intensité modérée ?

Oui, c’était un entraînement à allure modérée. La haute intensité sera de mise demain (mercredi). Après, comme je l’ai déjà dit : Antoine a reçu l’autorisation médicale. Aujourd’hui, ce qui nous intéresse, c’est qu’il se reconnecte avec notre jeu, avec l’équipe.

Une interrogation existe aussi mais côté sud-africain. Qui préféreriez-vous voir titularisé à l’ouverture, Handre Pollard ou Manie Libbok ?

Pour nous, les deux joueurs sont des menaces. Certes, ils ont des profils différents. Mais que ce soit l’un ou l’autre, nous aurons un match difficile à jouer dimanche. Libbok a un registre basé sur plus de vitesse, plus offensif. Pollard est plus centré sur la stratégie et le jeu au pied. Mais Libbok a prouvé depuis le début de la compétition qu’il était un joueur très dangereux.