La phase de poules de cette Coupe du monde 2023 s'est clôturée ce dimanche avec une victoire surprise des Portugais face aux Fidji. L’occasion de faire un bilan en statistiques de cette première partie de la compétition.

Les phases de poules, c’est fini ! Le premier acte de cette Coupe du monde en France s’est conclu ce dimanche avec une victoire historique du Portugal. C’est l’heure du bilan avant le début des quarts de finale !

Les All Blacks en rouleau compresseur

On commence fort avec le nombre de points inscrits. Ce sont les All Blacks en tête avec 253 points marqués lors de cette phase de poules. La Nouvelle-Zélande est largement devant la France, deuxième, avec 210 points inscrits et l’Irlande troisième à 190 points. Un bilan logique quand on sait que les hommes de Ian Foster ont mis 96 pions aux Italiens, 73 contre l’Uruguay et 71 face à la Namibie.

Ceci fait d’eux les meilleurs marqueurs en nombre d'essais de la phase de groupe avec un total de 38, là aussi devant les Irlandais et nos Bleus à 27 essais ex-æquo.

La Roumanie pire défense, et de loin

Passons maintenant à l’équipe qui a encaissé le plus de points dans cette première partie du Mondial. Malheureusement, ce n’est pas glorieux pour les Roumains. Ils occupent largement la première place du classement pour un total de 287 points encaissés, devant la Namibie (255) et le Chili (215). Ce n’était pas un parcours évident pour la 19e nation mondiale, la Roumanie est tombée dans la poule de la mort, accompagnée de l’Ecosse, l’Irlande et l’Afrique du Sud. Ils ont souvent perdu avec des scores fleuves : 84-0 face aux coéquipiers de Finn Russell, 76-0 contre les Boks et 82-8 par les Verts.

Les Nippons : plaquages à répétition

L'équipe ayant le plus de plaquages au compteur est l’une des surprises de ce bilan post-phase de poules. C’est le Japon avec 670 plaquages, à une unité devant le pays de Galles (669), et loin devant la Géorgie (600), troisième du classement. Malheureusement, les hommes de Jamie Joseph n’ont pas su arrêter la fougue argentine pour se qualifier en quart.

Ramos top réalisateur et Penaud meilleur marqueur : ces Bleus flamboyants !

À noter parmi les statistiques marquantes la première partie de la Coupe du monde des performances individuelles, et elles sont françaises ! Thomas Ramos est le numéro 1 du classement des réalisateurs avec 61 points, devant Damian McKenzie (53) et Jonathan Sexton (51). Le Toulousain compte au passage le plus grand nombre de transformations réussies (19).

Avec 35 essais Damian Penaud n'est plus qu'à 3 unités du record historique de 38 de Serge Blanco sous le maillot bleu.

Avec 6 sur cette #RWC2023, il n'est plus qu'à deux de Lomu, Habana et Savea qui en ont inscrit 8 en une édition. Maquina. pic.twitter.com/a1PBIYHPXB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

Du côté des essais, c’est Damian Penaud qui mène la danse. Celui qui a dépassé Vincent Clerc en nombre d’essais en équipe de France est pour l’instant le meilleur marqueur de cette Coupe du monde. Le néo-Bordelais comptabilise 6 essais dans cette phase de poules.

Bundee Aki : symbole du rythme irlandais

L'autre statistique individuelle qui attire l'œil est le nombre de courses. Dans les quatre premiers matchs de la compétition, Bundee Aki est le leader avec 61 courses bien devant le reste du peloton, 52 pour Davit Niniashvili et 48 du côté de Montanna Ioane. Accélérateur et force physique du jeu de l'Irlande, Bundee Aki est un maillon indispensable d'Andy Farrell. Ce chiffre illustre bien la phase de poules monstrueuse qu'a réalisée Bundee Aki avec le XV du Trèfle.