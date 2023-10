La phase de poules de la Coupe du monde est officiellement terminée. La France a terminé première de son groupe et a brillé tant par son collectif que par ses individualités. Son ailier Damian Penaud termine meilleur marqueur et Thomas Ramos meilleur réalisateur.

Certains diront que l'adversité était trop faible pour vraiment évaluer le niveau d'un joueur. Il fallait quand même aller planter un essai face aux All-Blacks, puis deux contre les Italiens. C'est ce que Damian Penaud a fait. Sans oublier ses trois essais contre la Namibie. Le néo-Bordelais a franchi la ligne six fois, plus que tout autres joueurs dans ce Mondial. Même Arundell, et ses cinq essais face aux Chiliens, n'a pas pu rivaliser. Damian McKenzie, Louis Rees-Zammit et Darcy Graham sont eux aussi à cinq unités, et même s'ils ne le diront pas, ils auront à cœur de dépasser le Français.

Après 40 matchs et un #FIJvPOR décisif, voici le tableau de la phase finale de la Coupe du monde de rugby 2023 !#RWC2023 pic.twitter.com/bXgHJXowOF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023

Le jeune Louis Bielle-Biarrey, a lui déjà inscrit quatre essais. Il y a encore quelques mois le Bordelais ne savait même pas qu'il disputerait la compétition, encore moins en tant que titulaire...

Ramos bon pied, bon œil

Certes, Thomas Ramos pourra remercier ses coéquipiers de lui offrir autant d'occasions de briller. Mais c'est bien lui et personne d'autre qui performe face aux perches. L'arrière et ses 61 points, domine le classement des réalisateurs. Derrière lui, encore McKenzie avec 53 unités puis Jonathan Sexton à 51.

Alors qu'un nouveau championnat commence, avec la phase finale, les équipes auront besoin de ces facteurs X capables de débloquer une situation à n'importe quel moment, comme Damian Penaud. Ou encore de punir la moindre erreur adverse comme Thomas Ramos.