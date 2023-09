L’ancien troisième ligne d’Oyonnax Valentin Ursache (38 ans) compte 66 sélections avec la sélection roumaine et fait aujourd’hui partie du staff des Chênes, en Coupe du monde. Pour nous, il explique quels sont les maux rongeant actuellement le rugby des Carpates… Et ne fait pas vraiment dans le politiquement correct…

La sélection roumaine est en difficulté depuis le début de la Coupe du monde. Comment l’expliquez-vous ?

Déjà, nous sommes tombés dans la pire poule de la compétition avec l’Ecosse, l’Irlande, l’Afrique du Sud ou même les Tonga… Mais nous avons d’autres problèmes.

Lesquels, par exemple ?

Notre championnat est très moyen : chaque année, cinq équipes seulement se battent entre elles pour le titre ; les matchs ne sont pas assez durs... Alors, quand nos joueurs se retrouvent en Coupe du monde une fois tous les quatre ans, ils souffrent…

Quel est le niveau réel des cinq équipes que vous évoquez, en championnat ?

Pour vous donner un repère, le jour où l’équipe de Timisoara a croisé Clermont en Challenge européen, nos joueurs s’étaient fait défoncer (en 2018, 70-12). Le niveau de notre championnat, c’est de la Fédérale 1, ni plus ni moins.

On vous suit.

Récemment, World Rugby a produit des statistiques sur l’équipe nationale de Roumanie : à l’époque où celle-ci avait des résultats honnêtes en Coupe du monde, en 2007 ou 2011 par exemple, cinq internationaux roumains évoluaient au pays, les autres jouaient tous en France ou en Angleterre. Aujourd’hui, dans notre squad, 23 internationaux sont issus du championnat domestique, trois évoluent en Pro D2 et les autres en division fédérale. Au niveau international, l’écart avec nos adversaires est donc bien trop important…

L’équipe nationale roumaine joue-t-elle assez souvent face aux nations majeures du rugby pour progresser ?

Bien sûr que non. Nous nous sentons parfois un peu abandonnés. Nous n’avons que le Tournoi B et nous nous battons depuis très longtemps pour que tout ça évolue parce qu’en l’état, on ne pourra jamais progresser. (il marque une pause) Finalement, si rien ne change, toutes nos coupes du Monde se ressembleront… Car il n’y a pas de miracle, dans le rugby international…

Persiste-t-il néanmoins un espoir ?

(il soupire) Un partenariat a récemment été signé entre les fédérations roumaine et italienne. Ça nous permettrait d’affronter la squadra azzurra deux fois par an. C’est un début mais c’est loin d’être suffisant… […] Il faudrait tout repenser, tout restructurer, à commencer par le rugby à l’intérieur de nos frontières : à l’heure actuelle, nous n’avons même pas de compétition pour les Juniors. Comment voulez-vous, dans ce cas, que l’on forme et développe des joueurs ? Rien n’a été anticipé…

Vous entraînez les Espoirs d’Oyonnax. Pourquoi ne faites-vous pas venir des talents roumains là-bas, par exemple ?

La réglementation des Jiff nous en empêche. Celle-ci est une très bonne chose pour le rugby français mais une moins bonne pour les petits pays du rugby qui, auparavant, s’appuyaient sur les championnats professionnels (Top 14 et Pro D2) pour développer leurs joueurs.

Les larges défaites face à l’Afrique du Sud (76-0) ou l’Irlande (82-8) ont-elles été difficiles à vivre ?

On est touché, oui… On a de l’orgueil et tout ça nous fait mal. Le rugby roumain est à un tournant de son histoire. D’un côté, je remercie les étrangers (plusieurs joueurs du Tonga ont récemment été naturalisés par la fédération, N.D .L.R.) qui nous permettent d’élever un peu le niveau de l’équipe nationale et des clubs ; ce sont de bons garçons. De l’autre, je me dis qu’on a totalement oublié l’identité du rugby roumain, la puissance de son paquet d’avants, la mêlée des Carpates, tout ça, quoi…