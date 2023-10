Au revoir phases de poules, bonjour phases finales ! À la suite de la qualification des Fidji pour les quarts de finale, toutes les affiches sont désormais connues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont alléchantes.

Les phases finales sont enfin là ! Après un mois de compétition, les phases de poules viennent de toucher à leur terme avec la qualification des Fidji pour le deuxième quart de finale de leur histoire, seize ans après le premier ayant déjà eu lieu en France. Avant ce premier week-end de match couperet, l'occasion d'analyser plus en détail chacun des quarts de finale à venir.

C'est cette rencontre qui va lancer le week-end des quarts de finale. Le pays de Galles a fini la phase de poules en tête, en ayant remporté l'intégralité de ses quatre rencontres. Avec 28 points ou plus inscrits à chaque rencontre, les Gallois ont impressionné, eux qui arrivaient pourtant au Mondial en panne de confiance. Diablement efficace en attaque, c'est défensivement que le XV du Poireau a su élever son niveau. Dans le sillage de Rowlands ou du capitaine Morgan, les hommes de Warren Gatland se présenteront le samedi 14 octobre avec l'étiquette de favori dans le dos, eux qui restent sur une quatrième place lors du Mondial japonais.

L'Argentine se qualifie pour les quarts au bout d'un match fou face au Japon !



Mais en face, l'Argentine doit prouver qu'elle a bien sa place en quarts. Après une phase de poules ratée, les Pumas voudront enfin réaliser le match référence qui leur manque tant depuis le début de la Coupe du monde. Après une claque d'entrée face à l'Angleterre, ce sont trois victoires poussives qui leur permettent de rester dans la compétition. Avec du mieux offensivement face aux Nippons, notamment avec le triplé de Mateo Carreras, ils devront hausser le niveau défensivement pour pouvoir espérer rejoindre le dernier carré, pour la première fois depuis huit ans.

Une finale avant l'heure ! L'Irlande se doit de confirmer au monde entier que son statut de première nation mondiale n'est pas usurpé. En pleine confiance actuellement, avec dix-sept victoires consécutives et un Grand Chelem en 2023, le XV du Trèfle veut briser son plafond de verre. Jamais dans leur histoire les Verts n'ont atteint le dernier carré de la reine des compétitions. Battants coup sur coup l'Afrique du Sud et l'Ecosse en poules, les partenaires de Jonny Sexton n'ont jamais semblé autant en mesure de rejoindre les demi-finales.

L'Irlande écrase l'Écosse pour assurer sa qualification et affrontera les All Blacks en quart de finale !



Mais en face, c'est le monstre sacré du rugby qui se présente sur la pelouse de Saint-Denis. Triples champions du monde, sortis à une seule reprise au stade des quarts de finale dans toute son histoire, les All Blacks entendent bien créer la sensation face aux hommes d'Andy Farrell. Touchés dans leur orgueil après la défaite en ouverture face aux Bleus, les Blacks ont réagi de fort belle manière par la suite. Marquant en moyenne 80 points sur ses trois dernières rencontres, la Nouvelle-Zélande surfe une spirale positive avant les phases finales. De plus, elle a en tête sa retentissante victoire face à cette même nation au même stade de la compétition il y a de ça quatre ans. Les hommes de Ian Foster, dont une possible élimination serait synonyme de dernier match à la tête de cette sélection, voudront rééditer une performance identique pour retourner dans le dernier carré.

À l'instar du pays de Galles, il ne fallait pas enterrer l'Angleterre ! Les Anglais n'ont pas toujours brillé mais ils ont su remporter leurs quatre matchs de la phase de poules. Portés par un George Ford retrouvé, les hommes de Steve Borthwick ont fait le plus dur dès le départ, en l'emportant face à l'Argentine et le Japon. Vainqueurs de la poule D, les Anglais défieront le deuxième de la poule C, qui n'est autre que les Fidji. Les Fidjiens se sont fait très peur ce dimanche soir en perdant face au Portugal, mais ils ont bien arraché leur ticket pour les quarts de finale.

Vainqueurs de l'Australie plus tôt dans la compétition, les hommes de Simon Raiwalui ont alterné entre le très bon et le franchement moyen dans cette phase de groupes. Difficile de savoir quel sera leur niveau de jeu face à l'Angleterre lors du quart de finale.

Quel choc ! Au lendemain d'Irlande - Nouvelle-Zélande, le Stade de France accueillera une autre finale avant l'heure. Les Français ont remporté leur choc de la phase de poules face à la Nouvelle-Zélande. Mais, sans doute pris par l'enjeu, ils avaient raté leur premier acte, chose à ne certainement pas reproduire face aux Sud-Africains. Pour le reste, les Français, malgré une rencontre très mitigée face aux Uruguayens, ont géré. Ils ont fait le spectacle contre les Namibiens et les Italiens et se sont rassurés après la mauvaise performance des remplaçants face aux Teros.

Si la présence d'Antoine Dupont pour cette rencontre est une des grandes interrogations, les Bleus devront être à leur meilleur niveau pour prendre le meilleur sur les champions du monde 2019. En plus de Dupont, c'est le talonneur Julien Marchand qui pourrait ne pas participer au match, puisqu'il n'est pas encore réellement remis de sa blessure à la cuisse, contractée face à la Nouvelle-Zélande.