Sorti touché lors du match face au Japon ce dimanche à la Beaujoire de Nantes, Pablo Matera souffre d'une importante blessure aux ischio-jambiers a confirmé le sélectionneur argentin Michael Cheika. Pour lui, "ça ne sent pas bon du tout".

Après la victoire de l'Argentine face au Japon (39-27) ce dimanche à Nantes, le sélectionneur des Pumas Michael Cheika est venu donner des nouvelles de son joueur Pablo Matera en conférence de presse. Le joueur des Crusaders est sorti prématurément de la rencontre à la 24e minute alors assez gravement touché à la cuisse. Strappé dans un premier temps, il a été porté par deux soigneurs pour regagner le banc. Matera arrivait tout juste à poser le pied en quittant la pelouse après avoir essayé à deux reprises de trottiner.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Le baromètre de Japon-Argentine : Mateo Carreras en feu, Lappies Labuschagné se manque

Après la rencontre, Cheika ne s'est pas vraiment montré rassurant sur la nature de la blessure de son joueur et semblait même très inquiet. "Pablo souffre des ischio. Ça n'a pas l’air bien du tout. Nous verrons dans ses prochains jours, mais ça ne sent pas bon. La façon dont il est sorti ne présage vraiment rien de bon. On va maintenant attendre ce que disent les médecins."

L'ancien joueur du Stade français (30 ans ; 1m92 pour 105 kg) pourrait bien manquer la rencontre face au pays de Galles en quart de finale le 14 octobre prochain à Marseille. Il avait débuté les rencontres face aux Anglais et aux Samoans et donc face au Japon.