Dans une des plus belles rencontres de la phase de poules, Mateo Carreras a vu triple et a permis aux siens de se qualifier en quart de finale, tout comme le capitaine Julian Montoya, lui aussi impeccable. À l'inverse, le troisième ligne Lappies Labuschagne a manqué l'important rendez-vous.

Les tops

Mateo Carreras

C’est un incroyable triplé pour l’ailier de 23 ans dans cette rencontre vitale pour la qualification de son équipe. Si ce sont d’abord deux essais de pur ailier qu’a eu à inscrire le joueur de Newcastle, il fallait tout de même les marquer. D’abord bien servi par Bertranou, le Puma s’offre une course de 30 mètres pour aller aplatir. Ensuite, en bout de ligne, l'ailier double la mise en terminant sur un crochet intérieur. Mais le plus beau est à venir. Alors que le Japon est revenu à deux points, il s’offre un numéro en solo en raffûtant Nakamura pour se créer la faille et aller aplatir. Quel finisseur hors pair !

Rikiya Matsuda

Ça, c’est du maestro ! On a sûrement assisté ce dimanche à l’une des rencontres les plus rythmées de la phase de poules et Rikiya Matsuda n’y est pas pour rien. Le demi d’ouverture japonais a su insuffler un joli tempo dans cette rencontre en amenant de l’alternance entre jeu au large, jeu au près et coup de pied de pression sur l’arrière-garde adverse, le tout avec une grande précision et sans fausse note. À plusieurs reprises, l'ouvreur a ajusté des chandelles très hautes qui ont, grâce au vif soleil aussi, gêné les Argentins en première période. Son 100% au pied, dont une magnifique transformation sur l’essai de Naikabula, plaide un peu plus en sa faveur. Mais c’est surtout dans le jeu qu’il nous a impressionnés.

Rikiya Matsuda a brillamment mené le jeu du Japon. Icon Sport

Julian Montoya

Le capitaine des Pumas a pris ses responsabilités dans ce match couperet pour les siens. Dans son sillage, les Argentins ont trouvé de l’avancée sur les duels. Avec 12 charges, c’est lui qui a le plus usé de sa puissance. Offensivement, c’est encore lui qui est au relais de Boffelli sur l’essai de Mateo Carreras. En défense, ses 9 plaquages à la pause font de lui le plus actif de son équipe dans le secteur. Au retour des vestiaires, c’est le joueur de Leicester qui gratte un ballon pour mettre fin à une bonne phase japonaise. Propre sur ses lancées, c’est un vrai bon match qu’a rendu Julian Montoya.

Amato Fakatava

Comment ne pas mettre dans nos tops un joueur qui a probablement marqué le plus essai de la phase de poules du Mondial ? Le puissant deuxième ligne japonais a montré à la planète qu’on peut faire 1m95 et 118 kilos et pour autant être très agile. En tenant le ballon à une main, il a déboulé côté gauche tel un ailier. Puis à la manière d'un ouvreur, il s’est offert un pardessus millimétré qui lui est retombé dans les bras. De retour dans son costume d’ailier, il a terminé l’action dans l’en-but comme un grand. Avant de sortir à la 51ème minute, il a réalisé 12 plaquages pour un seul manqué.

Les flops

Lappies Labuschagné

Le troisième ligne japonais n’a pas su se montrer à son avantage dans ce match serré. Peu utilisé balle en main (2 courses), il a contrasté avec ses deux compères de la troisième ligne Leitch et Himeno, surutilisés. Il a aussi été sanctionné d’un carton jaune pour un plaquage haut sur Thomas Gallo à la 23ème minute. Et son absence a forcément compté au vu de l’intensité de la rencontre. Ses 14 plaquages rattrapent un peu sa pâle copie.

Francisco Gomez Kodela

Le pilier argentin a passé un match difficile, notamment dans le secteur de la mêlée où il a été malmené par son vis-à-vis Keita Iganaki. Défensivement, ses quatre plaquages manqués pour autant de réussis n’améliorent pas du tout le rendu de son match. Il a été pénalisé en début de rencontre et n’a pas su redresser la barre ensuite.