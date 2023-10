Les Dracs l'ont fait ! Deux ans après une défaite frustrante qui les avait privés de leur premier sacre dans la compétition, les Dragons Catalans retournent à Old Trafford pour disputer la finale de la Super League. En demi, ils ont éliminé le quadruple tenant du titre St Helens avec un essai dans les derniers instants de Sam Tomkins (12-6).

Les Dragons se sont qualifiés pour la Grande Finale de Super League qui aura lieu ce samedi 14 Octobre à Old Trafford à Manchester.

Voici quelques informations pour les supporters qui souhaitent voyager à… pic.twitter.com/7E8F7SpDIz — Dragons Catalans (@DragonsOfficiel) October 7, 2023

Dans un stade Gilbert-Brutus chargé à bloc, avec un record de 11 500 personnes pour l'occasion, la première période a été fermée. Match de phases finales oblige, les deux équipes ont fermé le jeu et les impacts se sont faits plus dur que jamais. Durant les quarante premières, aucun essai n'a été inscrit et c'est grâce à la botte d'Adam Keighran que les locaux ont viré en tête à la pause (2-0).

Sam Tomkins délivre les Dragons

Mais si cette équipe de St Helens a remporté les quatre dernières éditions de la Betfred Super League, c'est qu'elle sait mieux que quiconque jouer ces matchs couperets. De retour des vestiaires, Will Hopoate trouve la première brèche et donne l'avantage au tenant du titre. Transformé par Mark Percival, les Saints prennent quatre points d'avance à une demi-heure du terme (6-2).

Face à une défense robuste et de nombreuses fois pénalisées, les Dragons Catalans grignotent peu à peu leur retard, jusqu'à revenir à égalité, toujours grâce au pied du centre australien. Réduits à douze suite au carton jaune de Matty Lees, les Saints sentaient que les Français avaient le vent en poupe.

À deux minutes trente du terme, après un en-avant anglais dans leurs vingt mètres, les Catalans ont la possession de la gagne. Après trois tenus, l'arrière Sam Tomkins se met dans l'axe des perches. Michael McIlorum le sert, qui sous la pression, va feinter trois personnes, raffûter un quatrième défenseur, avant de plonger dans l'en-but dans un Brutus incandescent. Avec un avantage de six points, les Dracs s'imposent et filent en finale.

Grâce à cet essai, les Dragons Catalans vont retourner à Manchester. Dans l'antre des Red Devils, les hommes de Steve McNamara voudront remporter leur premier titre de Super League pour ce qui sera le dernier match de la légende Sam Tomkins, ayant déjà annoncé sa retraite à la fin de la saison.