RUGBY A XIII - C'est une page des Dragons Catalans qui va se tourner. L'arrière anglais Sam Tomkins, au club depuis 2019, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison de Super League.

C'est une légende qui va dire adieu aux terrains du rugby à XIII professionnel. Sam Tomkins, l'arrière des Dragons Catalans depuis 2019, a annoncé ce vendredi soir qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de la saison. L'international anglais, qui a démarré sa carrière il y a maintenant quinze ans, viendra mettre un terme à une carrière riche de 3 Super League remportées et 2 Challenge Cup.

Dans le communiqué, Sam Tomkins explique sa décision : " Ce fut un honneur de jouer pour trois grands clubs, d'abord pour le club de ma ville natale, Wigan, où j'ai eu l'opportunité de passer de l’équipe réserve au statut de titulaire en Super League. J’ai ensuite connu une expérience formidable en NRL avec les New Zealand Warriors où j'ai grandi en tant que joueur et personne avant de rejoindre les Dragons où j'ai pu jouer mon rôle de leader dans un club qui depuis 4 ans devient de plus en plus fort chaque année. J'ai de la chance que les moments forts de ma carrière aient largement dépassé tous les moments difficiles. J'ai adoré chaque instant et j'ai vécu mon rêve d'enfant d'être un joueur de rugby."

Il aura marqué une belle page en France, avec les Dragons Catalans qu'il aura guidé en finale de Super League en 2021. Désigné Man of Steel, le titre de meilleur joueur de la saison, cette année là, les "Dracs" s'inclineront de manière cruelle à Old Trafford face aux Saints 12 à 10. Lié à jamais avec le club français, il compte accompagner les Catalans après sa carrière : " Les Dragons restent un Club ambitieux. Les Dragons ont consolidé leur place parmi les grands clubs de Super League et il y a un véritable désir de développer le Club à la fois sur et en dehors du terrain. Je suis ravi de faire partie de ce processus et j'espère pouvoir contribuer positivement à un club qui est devenu une partie importante de ma vie et de ma carrière."

Le joueur ne sera jamais bien loin des Dragons pour autant. Le club explique que l'arrière rejoindra le staff à l'issue de la saison. Il deviendra ensuite un ambassadeur "représentant notamment le Club à certaines réunions et évènements. Il aidera ponctuellement le staff sportif sur des entrainements spécifiques. Il aura également un rôle important dans l’éducation des jeunes joueurs et dans le développement de la culture du club."