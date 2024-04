Les Dragons Catalans ont réalisé une performance majuscule en prenant les points de la victoire sur les terres de Loups de Warrington (32-24). Un succès qui leur permet de grimper sur la deuxième marche du championnat, juste derrière St Helens, leur futur adversaire.

Ils l’ont fait. Les Dragons Catalans se savaient attendus à Warrington face à un adversaire qui ne comptabilise qu’une seule défaite depuis le début de la saison, face aux Catalans justement lors de la journée inaugurale (16-10). Sauf que les partenaires de Jordan Abdull, Tom Johnstone et Micky McIlorum ont débuté la partie pied au plancher, menant 18 à 0 après le premier quart d’heure. Si les signaux envoyés laissent à penser que les Dracs allaient vivre un samedi de Pâques au balcon, c‘était mal connaître les Wolves. Des joueurs de Warrington qui sont revenus à la pause (18-12). Des Anglais qui n’ont rien lâché, même si les Dracs menaient 28-12 à l’heure de jeu. "Ça fait du bien, de venir ici à Warrington et de gagner un match comme celui-là. Ces deux dernières semaines, nous avons pointé du doigt notre défense et aujourd’hui, nous avons démontré que nous étions là et que nous étions bien", a résumé le pilier Romain Navarrete qui a pointé du doigt les failles du jour. "Nous devions tuer le match un petit peu avant. On s’est fait un peu peur mais le principal, c’est la victoire et ces cinq dernières minutes que nous avons passées à défendre sur notre ligne. Nous avons réussi à nous en sortir, à aller chez eux et à marquer. On voit l’envie de cette équipe sur ce match et sur la fin."

Fages forfait de dernière minute

Vainqueurs de Londres, Hull FC et Castleford, sans convaincre, les Catalans ont donc réalisé le match qu’il fallait à l’instant T. "Oui et non. Il y a de bonnes choses à garder en défense mais je le répète, nous aurions dû tuer la rencontre plus tôt. Ce n’est peut-être pas le match référence mais en termes d’envie et de la façon dont nous avons travaillé, les uns pour les autres, oui c’est un match référence", témoigne Romain Navarrete qui explique que la performance du jour arrive au bon moment. "C’est le match idéal avant ce choc contre St Helens. Il va falloir se remettre en place et corriger les quelques petites erreurs que nous avons faites contre Warrington, en les laissant revenir dans la partie et espérer. Ce sera un autre match, on le sait tous et nous répondrons présents. Mais pour le moment, nous avons besoin de récupérer après ces deux voyages en six jours."

Les Dragons, qui ont joué sans leur demi de mêlée Théo Fages, forfait deux heures avant le coup d’envoi (mollet), et sans leurs arrières Arthur Mourgue et Jayden Nikorima, ont affiché une réelle profondeur d’effectif sous l’impulsion de César Rougé à son avantage à l’arrière, tout comme Arthur Romano et ses deux ailiers Tom Davies et Tom Johnstone. Les Dragons catalans doivent maintenant récupérer, avant de penser à la suite et à la réception de St Helens samedi (21h05) pour le choc de leaders de la Super League à l’occasion de la 7e journée.