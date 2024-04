Les Dragons Catalans sur le toit de la Super League

En s’imposant à Perpignan contre St Helens (14-8), devant près de 11 000 spectateurs, les Dragons Catalans occupent désormais seuls la tête du classement après sept journées.

Et de quatre. Les joueurs du président Bernard Guasch ont aligné une quatrième victoire consécutive contre St Helens samedi soir, dans un Gilbert-Brutus en fusion, où les 1 200 supporters anglais n’ont pas réussi à donner le supplément d’âme aux leurs. En revanche, les Catalans se "sont sentis pousser des ailes", a apprécié le capitaine Benjamin Garcia quand l’arrière Arthur Mourgue s’est dit "surpris par l’ambiance de dingue, même si la première chandelle a été difficile à appréhender dans le brouillard des fumigènes".

Encore une fois, ce Dragons - St Helens a accouché d’un sacré combat, d’une bataille sans retenue entre deux concurrents au titre, deux formations qui ont usé et abusé des charges lourdes. Sérieusement handicapés par les forfaits de Dezaria, Bousquet, McIlorum et Bayley Sironen, qui ont déclaré forfait deux jours avant le choc, les Dracs étaient loin d’être donnés favoris. Les Saints ont d’ailleurs été les premiers à ouvrir le score et logiquement. Sauf que ces Dragons-là n’ont rien lâché et ils ne voulaient surtout pas être pris pour des victimes "ou se chercher des excuses par rapport aux absences de tel ou tel joueur" a résumé Benjamin Garcia qui a apprécié de voir les Maria, Laguerre et Rougé entrer en cours de rencontre et apporter l’énergie nécessaire aux troupes pour tenir le siège.

Une épine dorsale 100% tricolore

Menés 8-6 à la pause, les Catalans ont subi sans rompre en seconde période, eux qui ont perdu leur ailier Tom Johnstone (protocole commotion) dès la reprise et qui faisaient déjà sans leur demi d’ouverture Jordan Abdull depuis la 8e minute de jeu. "Depuis le début de la saison, nous n’étions pas satisfait de notre défense, même si les chiffres étaient bons. Nous devions corriger des détails et ne plus laisser les adversaires avancer autant. Nous avons rectifié les choses, appliquer les choses demandées et le résultat est là, notre défense nous a fait gagner", ajoute l’entraîneur Steve McNamara. Un coach qui a placé dix Français sur la feuille de match dont l’épine dorsale, pour la toute première fois depuis la création du club. Mourgue, Fages, Rougé, Garcia et Da Costa ont distribué le jeu, mené la danse et mis l’énergie nécessaire pour tenir l’opération résistance en deuxième mi-temps, avant de voir Matt Ikuvalu concrétiser le première incursion du second acte par l’essai de la victoire à l’heure de jeu.

Si la saison, longue de ses vingt-sept journées, est encore loin d’être bouclée et que l’équipe va certainement connaître des périodes plus difficiles, les points pris permettent aux Dragons de mettre la pression sur leurs poursuivants. Mais samedi, un tout autre rendez-vous se dessine, en quart de finale de Challenge Cup cette fois et contre les Giants d’Huddersfield qui viennent de passer dix essais et 56 points sur le terrain d’Hull FC.