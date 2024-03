Northampton est toujours premier mais il a chuté à Bristol. Les Saracens ont gagné le derby londonien devant 61 000 spectateurs sur la pelouse des footballeurs de Twickenham.

Après une série de dix victoires consécutives, les Saints de Northampton ont mordu la poussière à Bristol et pas par une marge étroite. Ils ont subi un cinglant 50-21, encaissant la bagatelle de sept essais. Ce résultat surprenant confirme la bonne homogénéité d’un championnat où huit équipes sur dix espèrent encore jouer les demies (lire notre dossier en page 28).

Ce match nous a permis de nous rappeler le passage en France d’un certain Gabriel Ibitoye qui a porté les couleurs d’Agen et de Montpellier, assez brièvement (2020-2021). L’ailier naguère international des moins de 20 ans s’était retrouvé… en Israël avant de retrouver la mère patrie en 2022. Il a marqué le dernier essai de Bristol vendredi soir à la 79e. "Nous avons réussi ce que nous avions préparé. Nous avons joué comme nous nous sommes entraînés cette semaine. Ce n’était pas un match facile. J’avais dit aux joueurs que faire des erreurs n’est pas un problème, ce qui est important, c’est de les rattraper et c’est ce que nous avons fait. Nous avons donné des essais faciles à Northamton mais nous sommes revenus plus fort encore dans la foulée", analysait Pat Lam, le manager des Bears.

250e de Farrell

L’autre grand match de la semaine était celui qui opposait les deux clubs de Londres sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, le repère du club de foot du même nom. Les médias avaient présenté ça comme le duel des deux ouvreurs internationaux Owen Farrell (32 ans, 112 capes) et Marcus Smith (25 ans, 32 sélections). Il a tourné largement en faveur du premier, qui fêtait là son 250e match sous le maillot des Sarries. Il n’a pas été le seul à briller car les autres internationaux (Theo Dan, Ben Earl et Eliott Daly) ont également survolé les débats. L’ancien international écossais Sean Maitland a aussi marqué deux essais et le Gallois Nick Tompkins n’a pas donné sa part au chat. Et les Saracens se sont imposés 52 à 7 en marquant huit essais devant quand même 61 000 spectateurs. Voilà les Fez Boys à la deuxième place. "Owen Farrell a été fantastique et j’espère qu’il va rester à ce niveau jusqu’à la fin de la saison. Il n’aime pas trop les honneurs mais les joueurs voulaient fêter ce moment. Quand on lui a remis un maillot spécial dans les vestiaires, nous avons tous ressenti une énorme émotion", a déclaré Mark McCall, inamovible manager des Saracens.

Mais Farrell n’a pas pu échapper à une nouvelle polémique : il s’est colleté avec un adversaire, Stephen Lewies, qui l’a gentiment percuté en glissant avec ses deux genoux sur un ruck. S’en est suivie une polémique sur l’utilisation de la vidéo car l’incident a été commenté en direct par l’ancien joueur Austin Healey sur TNT Sports qui a dit que ça méritait un revisionnage. Mais le préposé à la vidéo s’est refusé à le faire, ne voulant pas donner l’impression que Healey soit l’instigateur d’un arbitrage vidéo. Mais tout le monde a été surpris que ledit arbitre ait pu entendre ce commentaire. Voilà une nouvelle étape de l’embrouillamini de la vidéo.