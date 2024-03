Deuxième réception consécutive pour les Dragons Catalans qui accueillent les anglais de Castleford ce samedi (18 h 30) pour le compte de la cinquième journée de Super League.

Une semaine après le 26-12 accroché contre Hull FC, les Dracs reçoivent les Tigers de Castleford qui ont perdu leurs quatre premières rencontres cette saison à l’instar des Broncos de Londres. Le succès obtenu sous la pluie face à Hull FC a redonné le moral aux joueurs et à leur encadrement en même temps qu’il a conforté le groupe sur les options travaillées. "Nous avons bossé le système de jeu, notre façon de faire vivre le ballon et nos connexions toute la semaine avant Hull FC et ça a porté ses fruits. Je ne dis pas que c’est parfait, nous apprenons aussi à nous connaître sur un terrain, mais les progrès sont là et nous mesurons tous la marge de progression qui est la nôtre", révèle le demi de mêlée Théo Fages qui enchaînera une cinquième feuille de match ce samedi aux côtés de Jordan Abdull à la charnière. "Je me sens bien, on se trouve de mieux en mieux et il faut poser de nouvelles bases de jeu contre Castleford qui vient d’en prendre 50, mais qui ne se déplacera pas en victime à Perpignan", ajoute le pilier Julian Bousquet qui retrouvera Bayley Sironen au milieu du pack après sa légère blessure au niveau d’un mollet. "Je vais mieux, ce n’est rien de grave, mais par précaution, il valait mieux que je ne joue pas samedi dernier. Il me tarde de retrouver l’équipe maintenant", promet le joueur pressé d’affronter son frère, Curtis Sironen, deuxième ligne de St-Helens. "Je n’y pense pas trop, je sais que le match approche (6 avril), j’ai déjà joué contre lui en Australie, ça va être particulier de se retrouver face à face en Super League, mais aujourd’hui, je pense à Castleford et aux améliorations que nous devons trouver au milieu de notre collectif."

Des blessés longue durée

Pour cette troisième réception de la saison, les Dragons feront sans Jayden Nikorima, blessé contre Hull FC et absent deux semaines. Chris Satae et Alrix Da Costa manqueront également ce rendez-vous après leur sortie sur K.-O. Ces trois forfaits s’ajoutent aux blessés longue durée, Tanguy Zénon, Manu Ma’u et Siua Taukeiaho. Mais cette rencontre face aux Tigers est la dernière avant le premier gros virage de la saison qui sera amorcé dimanche prochain en Cup (sixième tour) à Halifax, avant d’aller à Warrington et d’accueillir St-Helens. "On le sait tous, mais on n’y pense pas, parce que la saison est longue et qu’il faut la construire par étapes. La nouvelle sera de faire une performance collective contre Castleford", conclut Théo Fages qui entend apporter une nouvelle fois sa pierre à l’édifice sang et or.