Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, savourait la qualification de son équipe pour les quarts de finale, d’autant plus qu’il a le sentiment que les All Blacks sont prêts pour l’immense défi qui les attend en quart de finale.

Quel est votre premier sentiment après cette large victoire face à l’Uruguay (73-0) ?

Je suis ravi du résultat et d’avoir atteint notre objectif de prendre cinq points pour nous qualifier en quart de finale. L’Uruguay a très bien joué pendant les 20 premières minutes. Les Uruguayens ont mis beaucoup d’envie et sont parvenus à ralentir le jeu et c’était difficile de profiter de notre puissance. On a su garder notre sang-froid et les garçons ont su trouver d’autres solutions. C’était différent de la semaine dernière. On a dû beaucoup plus s’employer dans les contacts, c’était difficile d’avoir des libérations de balle rapides. Mais je suis fier de la patience affichée par mes joueurs, qui ont attendu et fini en trombe. On est sur la lancée des matchs précédents.

Pensez-vous que votre équipe a progressé depuis son entrée dans la compétition ?

Je l’espère, je pense que nous avons bien réagi après premier match tiré enseignement et nous avons surmonté tous les défis. Notre jeu a bien progressé et je crois que nous sommes bien préparés pour le quart de finale qui s’annonce énorme.

Pensez-vous que vos trois derniers matchs vous ont bien préparés pour les quarts de finale ?

C’est ce quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Après la défaite face à la France, ils disaient que nous aurions du mal à bien figurer dans cette compétition, puis ils ont dit que ça serait difficile face au défi italien. Nous n’avons pas été parfaits et on doit progresser dans certains domaines mais nous savons fait ce que l’on doit faire dans les grands matchs. On s’est fixé comme défi de bien jouer, et l’équipe est motivée. On est en confiance et on doit tout donner. À la fin de cette phase de poule, nous sommes satisfaits.

Allez-vous scruter les derniers résultats de la phase de poule pour connaître votre adversaire ?

Je ne vais pas stresser pendant les trois prochains jours. On verra l’adversaire que l’on affrontera. On n’a pas de préférences. Pour le moment, on va se faire un petit verre de vin ce soir, on va débuter notre récupération dès ce vendredi. Après nous avons un plan quel que soit l’adversaire.

Imaginez-vous terminer à la première place de votre poule ?

Non. Je présume que nous allons terminer deuxièmes. Mais ce match entre la France et l’Italie est devenu important. Ça va être intéressant de voir comment les deux équipes répondent. Après que l’on termine premiers ou seconds, on savait en débutant ce tournoi que les quatre meilleures équipes du monde avaient rendez-vous en quart de finale. On sait donc que l’on va affronter un monstre en quart de finale. Nous ne sommes pas surpris.

Ce manque d’adversité depuis votre défaite face à la France semble être un handicap. Êtes-vous bien préparé pour affronter un monstre ?

Il faut déjà arriver à sortir de la phase de poule et nous l’avons fait. Après, le deuxième objectif est de passer du temps à travailler sur notre jeu, qui est bon actuellement, tout en se préservant physiquement. Je trouve que nous avons trouvé un bon équilibre pour nous préparer à la phase finale. Effectivement, nous n’avons peut-être pas pu travailler sur les ressources mentales qui sont nécessaires dans une fin de match tendue. Après, quand le score est important, les gens ont tendance à rabaisser l’adversaire. On peut penser qu’on n’a pas connu assez de difficultés dans nos matchs, mais nous avons su mettre suffisamment de pression pour que ce soit le cas. Et l’Uruguay a tout donné pendant 80 minutes. Cette équipe a été plus dure à battre que ce que les gens peuvent penser. Je crois que nous sommes préparés pour la suite et nous avons le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait.