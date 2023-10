Blessé, le pilier Typrel Lomax a dû quitter ses partenaires lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Uruguay.

Le pilier droit de la Nouvelle-Zélande, Tyrel Lomax, a dû quitter le terrain dès la 9e minute de jeu lors de la victoire de son équipe face à l'Uruguay ce jeudi à Lyon lors du dernier match de la phase de poule des All Blacks (victoire 73 à 0). Touché à un genou, alors qu'il avait déjà manqué les deux premiers matchs de la compétition, il doit passer des examens dans les prochaines heures. En conférence de presse, le sélectionneur Ian Foster s'est montré rassurant sur l'état de santé de son autre pilier Fletcher Newell, lui aussi contraint de quitter le terrain en fin de rencontre, mais il s'est montré plus vague pour évoquer la blessure de Tyrel Lomax.

"Je ne sais rien de plus. Il est sorti et a dû mettre de la glace sur un genou. Un ligament pourrait être touché mais il va devoir passer des examens pour connaître la gravité de la blessure. On en saura plus d'ici 48 heures, mais il marchait dans le vestiaire. Nous avons la chance d'avoir joué tôt et de bénéficier d'une plus longue période de récupération avant notre prochain match, cela pourrait jouer en notre faveur."