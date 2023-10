Face à une équipe de l'Uruguay toujours surprenante dans l'adversité mais limitée en profondeur de banc, les All Blacks ont assuré leur qualification pour les quarts de finale avec une très large victoire (73-0) dessinée au fil des minutes, avec 11 essais. Les Blacks emmenés par leurs ailiers Jordan et Fainga'anuku (5 essais à eux deux) patienteront jusqu'à demain soir et le France-Italie pour savoir à quelle place et contre quel adversaire ils évolueront. Les Teros terminent leur belle Coupe du monde par une défaite difficile.

Après la claque monumentale assénée aux Italiens (96-17) il y a moins d'une semaine sur la même pelouse du Groupama Stadium de Lyon, on s'attendait à un nouveau récital des All Blacks dans cette espèce de 8e de finale qu'il ne fallait pas galvauder pour assurer sa place en quarts. Malgré une équipe largement remaniée mais toujours d'un niveau exceptionnel, la Nouvelle-Zélande a fini par faire craquer dans les grandes largeurs les Teros de l'Uruguay. Les coéquipiers de Santiago Arata ont tenu une mi-temps avec seulement 26 points encaissés puis ont craqué en seconde période avec plus de 50 pions supplémentaires.

Les Teros très solides en début de match

Le match commençait comme on pouvait le prévoir avec une domination forte des All Blacks et une possession du ballon très avantageuse. Pourtant le sablier du premier quart d'heure s'écoulait avec aucun point marqué ni pour les Blacks ni pour les Teros. Les deux nations avaient pourtant toutes les deux aplati derrière la ligne mais les essais de Roigard (9e) et McKenzie (17e) pour la Nouvelle-Zélande et celui de Ardao (12e) pour l'Uruguay étaient logiquement refusés par Wayne Barnes. Il fallait ainsi attendre la 20e minute pour que les All Blacks ouvrent le score sur une sortie de mêlée dans les 22m adverses. Roigard combinait avec Mo'unga pour libérer sur la droite McKenzie qui plongeait dans l'en-but. La sortie de mêlée sera la grande force des Néo-Zélandais dans ce match (20e, 7-0).

La seconde partie de la première période devenait alors plus facile pour les Blacks qui avaient enfin percé le verrou sud-américain. Aux 25e, 34e et 38e, la 4e nation mondiale au classement de l'IRB allait derrière la ligne avec par deux fois encore des sorties de mêlées pleines de combinaisons travaillées pour les essais de Mo'unga (25e) et Roigard (38e). En revanche, le 3e essai, celui de Will Jordan, était d'un tout autre moule, celui du talent de Damian McKenzie. Démarrant une offensive depuis leur camp, les Blacks s'en remettaient au jeu au pied de McKenzie sur l'aile droite qui tapait à suivre pour lui-même. Ayant rattrapé le ballon dans les 22m des Teros, il sauvait la touche d'un numéro d'équilibriste en maîtrisant le ballon de sa main droite tout en lançant à l'intérieur Will Jordan pour l'essai (34e). Les Blacks atteignaient la pause en menant 24-0, un score bonifié mais pas si large face à des Uruguayens solides.

Un second acte trop long pour l'Uruguay

Très vite, l'entame de la seconde période laissait penser qu'on ne vivrait pas la copie conforme des 40 premières minutes. Une nation majeure du rugby possède un banc tout aussi solide voire encore davantage que les 15 titulaires dans le cas de ce match. 7 essais allaient être inscrits par les All Blacks emmenés par un Samuel Whitelock qui honorait ce soir sa 150e capes avec la Nouvelle-Zélande dont 23 en Coupe du monde. À la 45e, Fletcher Newell, qui avait vite remplacé Lomax, blessé, y allait de son action à 5 points après de nombreux pick-and-go (31-0). Trois minutes plus tard c'est l'ailier gauche Fainga'anuku qui marquait le premier de ses 3 essais sur une passe sautée de Roigard (48e, 38-0). Après un bond dans le temps de 5 minutes encore, c'est le numéro 15 Damian McKenzie qui aplatissait pour la seconde fois après plusieurs phases de jeu devant la ligne d'essai des Teros (53e, 45-0).

C'est toujours très dur pour les adversaires des Blacks car ils ne s'arrêtent jamais de marquer. Amour du rugby, de son pays et respect de l'adversaire combinés, les vagues noires se poursuivaient avec un ballon qui ne franchissait pratiquement plus jamais la moitié de terrain. À la 65e minute, la sortie de mêlée était une nouvelle fois de grande qualité avec cette fois une combinaison qui donnait un rôle à tous les trois-quarts. Intercalé une énième fois, McKenzie trouvait Jordan en bout de ligne pour l'essai (52-0). Trois minutes plus tard, les Néo-Zélandais choisissaient la gauche pour alterner et offraient un doublé à Fainga'anuku (59-0). Les 10 dernières minutes offraient au public lyonnais deux nouveaux essais par Tamaiti Williams (73e) et le triplé de Fainga'anuku (77e, 73-0) sur des passes sautées des premières lignes Taukei'aho et Williams.

Vous êtes pas contents ? Triplé.

Leicester Fainga'anuku a fait le fameux coup du chapeau face à l'Uruguay \ud83c\udfc9\ud83c\udfc9\ud83c\udfc9 pic.twitter.com/kfCQ6DI1KB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 5, 2023

La Nouvelle-Zélande, sous pression, a encore rempli son contrat depuis la défaite face à la France en ouverture avec une troisième victoire bonifiée. Elle en saura davantage demain sur son sort en quart de finale. Première ou deuxième? Irlande ou Afrique du Sud. Une chose est sûre, personne ne sera content ou déçu avec de telles affiches en quarts.