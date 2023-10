Le sélectionneur Simon Raiwalui a confirmé que les Flying Fijians étaient actuellement en discussion pour rejoindre le Rugby Championship après la Coupe du monde. Une avancée qui pourrait permettre aux Fidjiens de progresser en se confrontant régulièrement à de grosses écuries mondiales.

Les Fidjiens ont acquis une certaine stature ces derniers mois. Vainqueurs de l'Angleterre à Twickenham en match de préparation, les Îliens se sont offert l'Australie lors d'un match de poules de la Coupe du monde 2023, qu'ils disputent encore actuellement. Ce dernier résultat a d'ailleurs permis aux coéquipiers de Waisea Nayacalevu de prendre une énorme option sur la qualification en quarts de finale du mondial et d'éliminer les Wallabies dès la phase de poules, pour la première fois de l'histoire. Rien d'étonnant donc, si nous vous disons que les Fidjiens sont montés en gamme.

Appelé en cours de compétition par Simon Raiwalui pour remplacer Jone Koroiduadua, Emosi Tuqiri est en plein rêve actuellement. Le pilier des Fidji vit ses débuts en sélection lors de ce mondial et peine encore à croire ce qui lui arrive.https://t.co/46XiOFdz43 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 5, 2023

Qui dit progression, dit alors nouvelles ambitions. Pour poursuivre leur ascension, les Flying Fijians tentent d'intégrer les meilleures compétitions mondiales et de progresser en se frottant aux meilleures équipes et aux meilleurs joueurs. C'est ainsi que la franchise des Fijian Drua, basée à Suva, a intégré le Super Rugby en 2022 et a réussi quelques exploits majeurs comme une victoire face aux terribles Crusaders. Désormais, c'est au niveau de la sélection nationale que des innovations sont attendues.

Une franchise déjà installée en Super Rugby

Comme pressenti, les Fidjiens pourraient bientôt intégrer le Rugby Championship (ex tri-nations). Une compétition relevée qui se joue tous les étés entre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie. C'est le sélectionneur Simon Raiwalui qui a lui même confirmé les rumeurs dans le podcast The Rugby Pod : "Il y a bien des discussions en cours. Nous espérons rejoindre cette compétition car cela nous permettrait de nous confronter à de nouvelles équipes d’un plus haut niveau et donc de progresser."

Alors qu'il ne leur manque qu'un point pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 avant le match face au Portugal dimanche, les Fidji ont donc des plans pour l'avenir. Des questions au niveau des infrastructures au sein de l'île sont tout de même au centre des discussions avant que tout cela soit mis en place.