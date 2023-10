Roger Tuivasa-Sheck a reconnu avoir conduit en état d'ébriété et a été condamné à une interdiction de conduire pendant six mois. L'ancien All Black et actuel treiziste avait été contrôlé positif à un test d'alcoolémie le 10 septembre.

Roger Tuiva-Sheck plaide coupable. Ce mercredi, l'ancien All Black (1 sélection) s'est présenté devant la cour d'Auckland pour assumer ses torts (conduite en état d'ivresse) via une lettre adressée au juge, selon les informations du New Zealand Herald. Le 10 septembre dernier, l'actuel treiziste avait été contrôlé positif avec un taux de 0,453 gramme d'alcool par litre de sang. L'ancien joueur des Blues d'Auckland a donc payé une amende de 600 dollars néo-zélandais (337 euros) avec un rendez-vous au tribunal.

Condamné à six mois d'interdiction de conduire

Tuivasa-Sheck avait joué un match avec son équipe d'Auckland le 10 septembre avant de se rendre à un événement avec d'autres joueurs à Auckland à minuit. Il a bu cinq bières sur place et est parti à 2 heures du matin, informe le New Zealand Herald. Il s'est rendu chez un ami où il est resté jusqu'à 6 heures du matin et n'a plus bu.

Tuivasa-Sheck a ensuite pris un taxi pour Manukau, a déclaré John Munro, son avocat. Parce qu'il "se sentait plutôt bien et ne se sentait pas du tout ivre", il a commis "une erreur de jugement" en retournant à SkyCity (surnom de la ville d'Auckland) pour récupérer sa voiture. Roger Tuivasa-Sheck a été reconnu coupable et condamné à une amende de 600 $ et à une interdiction de conduire pendant six mois.