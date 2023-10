Ce vendredi, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert formeront la charnière du XV de France face à l'Italie pour le dernier match de la phase de poules des Bleus. Partenaires à l'Union Bordeaux-Bègles depuis quatre ans, les deux hommes se connaissent bien. Voici quelques chiffres pour en savoir plus sur leur association !

Première association le 7 septembre 2019

C'est lors de l'été 2019 que Maxime Lucu quitte le Biarritz olympique pour rejoindre les rangs de l'UBB. Et c'est lors de la troisième journée de Top 14 que le duo Lucu - Jalibert voit le jour pour la première fois. Après avoir débuté les deux précédents matchs sur le banc, Lucu est aligné aux côtés du demi d'ouverture international pour le déplacement à Castres. Une rencontre remportée par les Girondins sur la pelouse de Pierre-Fabre.

45 fois titulaires ensemble à l'UBB...

Cela fait désormais quatre ans que les deux hommes évoluent sous le même maillot. Et en quatre saisons, ils ont été dans le même quinze de départ à 45 reprises. 44 fois, Lucu a porté le 9 et Jalibert le 10. À une seule reprise, le dernier cité a commencé la rencontre à l'arrière, lors d'un match à Pau.

... pour un bilan de 30 victoires, 11 défaites et 4 matchs nuls

Pas trop mal en termes de résultats non ? Cette charnière a fait changer de dimension l'Union Bordeaux-Bègles. Sur les 45 matchs qu'ils ont commencés, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert en ont remporté 30. Avec un petit peu de mathématiques, on en déduit qu'ils ont un ratio de victoires équivalent à 66,66 %. Une statistique digne d'une charnière internationale, qui devra prendre ses responsabilités face aux Italiens ce vendredi soir.

5 demi-finales jouées, et perdues

Dans une UBB devenue une habituée des phases finales de Top 14 et de Coupes d'Europe, les deux internationaux ont disputé cinq demi-finales en quatre saisons. La première était celle de Challenge Cup, perdue en prolongations à Bristol. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas encore réussi à qualifier les leurs en finale.

La charnière Lucu - Jalibert a perdu les cinq demi-finales qu'elle a jouées et débutées. La dernière en date est celle de Top 14 face à La Rochelle. Autre donnée importante, cette charnière n'a pas connu la moindre défaite en championnat durant près de trois ans, et une réception de Toulon le 1er mai 2022. Leur dernière défaite en date en Top 14 est face à ce même adversaire, lors de la dernière journée de la saison dernière, cette fois-ci sur la pelouse de Mayol.

2 fois associés d'entrée avec les Bleus

Cela fait beaucoup parler mais c'est un fait : lorsque le groupe France est au complet, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert sont les numéros 2 dans la hiérarchie à leur poste. Le forfait de Romain Ntamack pour le Mondial et celui d'Antoine Dupont pour ce match contre la Squadra Azzurra va nous permettre de voir les deux Bordelo-Béglais débuter ensemble en équipe de France pour la troisième fois.

En effet, les deux hommes avaient débuté les deux test-matchs lors de la tournée estivale au Japon à l'été 2022. Deux rencontres que les Bleus ont remportées au pays du soleil levant.