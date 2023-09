Pour tout savoir sur Maxime Lucu

Découvrez Maxime Lucu, le demi de mêlée du XV de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 30 ans Taille et poids : 1.77 m et 82 kg Poste : Demi de mêlée Sélections : 17 sélections Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : Tournoi des Six Nations 2022 (Grand Chelem) Son parcours Né à Saint-Jean de Luz, Maxime Lucu est un Basque pur jus. Comme Charles Ollivon, il a démarré à Saint-Pée-sur-Nivelle puis a rejoint l'Entente de la Nivelle. Mais ensuite, il a choisi de rejoindre Biarritz, avec son frère Ximun. À 21 ans, il fait ses grands débuts en professionnel au sein du BOPB et s'impose dès sa première saison comme le titulaire à son poste. Après cinq ans de loyaux services dans le Pays basque, il rejoint le Top 14 en s'engageant avec l'UBB. Sa première sélection avec les Bleus arrive en 2021, face à l'Argentine lors de l'Autumn Nations Cup. Ses points forts Maxime Lucu est un demi de mêlée gestionnaire. Moins fantasque que ses homologues Baptiste Serin ou Baptiste Couilloud, il sait négocier les fins de rencontres serrées grâce à son puissant jeu au pied. Capable de buter, il est un numéro 9 de grand talent qui peut apporter sa science des dernières minutes. Lui et la Coupe du monde 2023 Maxime Lucu voudra poursuivre sa série. Depuis son arrivée dans le XV de France, le Basque n'a pas perdu la moindre rencontre. Un 17 sur 17 qu'il voudra continuer tout le long de la compétition. Installé comme le remplaçant d'Antoine Dupont, il devrait se contenter de quelques minutes lors des fins de matchs.