Depuis le début de la Coupe du monde, l’équipe de France utilise énormément le jeu au pied pour écarter le danger, mais aussi comme arme offensive redoutable. Même stratégie face à l’Italie ?

French flair vous dites, vraiment ? Alors que le XV de France est en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale du Mondial, intéressons-nous à la stratégie des Bleus depuis le début de la compétition. Et plus particulièrement à l’utilisation du jeu au pied, l’une des armes principales de l’équipe de France.

Une statistique pour débuter : avec un total de 95 jeux au pied en trois matchs, la France est la deuxième nation en termes d’utilisation du pied derrière l’Angleterre, qui a été assez décriée sur la question. Les joueurs de Fabien Galthié ont pris cette option à 44 reprises face aux All Blacks, 22 fois contre l’Uruguay et 29 fois contre la Namibie. "On est la nation qui a le jeu au pied le plus long pendant 80 minutes sur un match, expliquait en conférence Laurent Labit, l’entraîneur de l’attaque des Bleus. Quand les équipes sont obligées de porter de très loin, forcément elles se mettent à la faute." C’est ce qui est arrivé à l’Italie face aux All Blacks la semaine dernière. Les Transalpins n’ont tapé au pied que 11 fois dans la rencontre, et en voulant partir de très (trop) loin, ont subi la pression et les contres fulgurants des hommes en noir.

Labit : "Le jeu au pied est un axe important"

De leur côté, les Bleus performent dans cette dépossession voulue par le staff. Avec Antoine Dupont face aux Blacks et pendant un peu plus d’une mi-temps face aux Namibiens, les Français ont profité de la longueur exceptionnelle de son jeu au pied. Notamment pour sortir proprement de leur camp, et d’avoir à défendre bien souvent un lancement de jeu derrière leur ligne des 50 mètres. La probable titularisation de Maxime Lucu à la mêlée face à l’Italie ne devrait pas changer cette habitude. Si le Bordelais à un jeu au pied moins long que le capitaine des Bleus, sa précision est tout aussi redoutable. "Aujourd’hui, une qualité de jeu au pied que peut avoir Antoine (Dupont), Maxime (Lucu) ou Baptiste (Couilloud) sur ces postes-là peut faire une différence, confiait encore Labit. Avec notre cellule analyse, on aime passer du temps à regarder le programme des équipes et on peut déterminer en moyenne combien de jeu au pied elles font par match et dans quelles zones du terrain elles jouent. Toute cette analyse qui est faite, on la partage avec les joueurs. Le jeu au pied est un axe important, que ce soit défensif avec Shaun (Edwards, NDLR)."

Une arme offensive

Offensivement, le jeu au pied est une arme redoutable pour les Bleus. Tout le monde a en tête les quatre essais inscrits après une passe au pied (les deux passes de Dupont face à la Namibie, la passe de Jalibert pour Bielle-Biarrey qui remet intérieur pour Danty toujours face aux Namibiens et le jeu au pied par-dessus de Lucu pour Jaminet face aux Blacks). "Quand on aborde un match, on veut toujours taper plus que l’adversaire et surtout gagner plus de terrain que lui, expliquait l’arrière Thomas Ramos. Même contre la Namibie, on a su être sérieux. Peu importent les matchs, c’est un secteur dans lequel on cherche toujours à être performant, et on espère y arriver encore contre l’Italie." Il faut donc s’attendre à voir les Bleus utiliser la même stratégie face aux Italiens pour laisser sous pression l’adversaire et trouver rapidement les couloirs et les cannes de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey si les occasions se présentent.

À noter que l’Afrique du Sud, probable adversaire des Français en quart, a moins utilisé le pied sur leurs matchs de poule (85 fois mais avec quatre matchs disputés, soit une moyenne de 21,25 par rencontre). C’est encore plus vrai pour l’autre favori de la compétition, l’Irlande, qui a utilisé cette option tactique à seulement 63 reprises depuis le début de la compétition. Une stratégie différente, à voir dans les semaines à venir laquelle sera gagnante.