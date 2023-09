Pour tout savoir sur Matthieu Jalibert

Découvrez Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture du XV de France et de l''Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 24 ans Taille et poids : 1.81 m et 86 kg Poste : Demi d'ouverture Sélections : 26 sélections Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : Oscar Bronze 2020, 2021 Midi Olympique Son parcours Né à Saint-Germain-en-Laye, Matthieu Jalibert a un parcours atypique. En effet, son premier club fut en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, dans le Stade calédonien. Après trois saisons dans l'île du Pacifique, lui et sa famille rejoignent la France métropolitaine, à Bordeaux. Il rejoint alors le CA Bordeaux-Bègles, puis l'UBB, où il atteint la finale du championnat de France en Crabos. À seulement 19 ans, il fait son premier match en Top 14 face au LOU. Dès sa première saison, il enchaîne les titularisations. Il va s'affirmer comme un cadre à partir de la saison 2019/20. Il obtiendra d'ailleurs ses premières sélections dans le premier Tournoi des 6 Nations de l'ère Galthié. Ses points forts Matthieu Jalibert est un talent brut. Capable d'attaquer la ligne comme personne, l'ouvreur peut faire basculer le destin d'une rencontre sur une action. Capable de jouer au pied, ou par-dessus la défense, il est un poison pour les défenses adverses. Lui et la Coupe du monde 2023 Matthieu Jalibert a une opportunité en or de se montrer. En concurrence avec Romain Ntamack depuis son arrivée en Bleu, il profite de la grave blessure de l'ouvreur toulousain bien malgré lui. Comme en 2021, il se retrouve propulsé titulaire. Pour l'événement d'une carrière, il doit montrer qu'il a les épaules pour supporter la pression. Attendu au tournant, le Bordelais devra faire taire tous les doutes autour de sa titularisation.