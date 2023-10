Lors de son point presse, le manager santé du XV de France Bruno Boussagol est inévitablement revenu sur le cas Antoine Dupont, dont l’évolution du retour est pour le moment très favorable. Même s’il faudra attendre lundi pour en savoir davantage…

Après avoir égrené progressivement toute l’infirmerie des Bleus, le manager santé du XV de France a bien évidemment conclu son laïus sur le patient qui, qu’on le veuille ou non, attise toutes les attentions. On veut bien évidemment parler ici du capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont, dont le retour progressif à l’entraînement s’est déroulé sans encombres. "Il a réintégré le groupe dimanche, vous l’avez tous vu, souriait Boussagol. On l’a mis dans un premier temps dans un travail sur "porté", puis il est très rapidement passé à des courses. Lors de la première séance il a atteint l’objectif fixé de 50 % de sa vitesse maximum, et 70 % lors de sa deuxième. De ce point de vue, tout se passe normalement. Ce mardi matin, il a également validé son protocole commotion, il est donc définitivement libéré de tout ça. Après sa fracture, il y avait forcément une suspicion de commotion mais si on avait pu passer le HIA 1 dans l’urgence, on n’avait pas pu réaliser le HIA3, puisqu’il avait entretemps subi une anesthésie pour être opéré. Passer un HIA 3 n’avait donc plus de sens, à ce moment… Du coup on a "inventé" un HIA 4, et il a validé toutes les étapes. Il n’a pas été déclaré comme commotionné mais il était important pour nous de prendre toutes les précautions au sujet de sa santé. Désormais, s’il en a le feu vert, il pourra pratiquer le rugby sans restriction du point de vue neurologique."

Boussagol : "Le feu vert du chirurgien ne sera qu’une première étape"

Reste qu’il faudra, avant cela, gravir une dernière marche dans le processus… "Antoine va rester avec nous jusqu’au match à Lyon et la prochaine étape, c’est une visite auprès de son chirurgien, lundi 9 octobre. Il s’agira du dernier contrôle avant l’avis définitif quant à son évolution la semaine suivante, si nous sommes qualifiés pour les quarts de finale." En clair ? En cas de feu vert du professeur Lauwers, Antoine Dupont redeviendra joueur de rugby. Mais pas encore postulant pour le quart de finale à en écouter Boussagol.

Blessé face aux Blacks à l'ischio-jambier gauche le 8 septembre dernier, Julien Marchand tarde à reprendre, et pourrait même manquer le quart de finale en cas de qualification.



"Le feu vert du chirurgien, c’est la première étape dans notre arbre décisionnel, mais pas la seule. Même s’il a le feu vert, ce ne sera que pour une reprise progressive, comme pour son retour sur le terrain. Si l’avis du chirurgien est bon, on va basculer très vite dans un autre environnement, mais il va surtout falloir à ce moment voir comment il réagit. La deuxième étape est là et ne concerne que lui, il s’agira de voir s’il n’a pas d’appréhension et dispose de toutes ses capacités. Enfin, il existera une troisième étape, celle du choix des entraîneurs. À savoir, si ces derniers souhaitent aligner Antoine Dupont pour un éventuel quart de finale, ou pas." Une question "qui sera vite répondue", comme dirait l’autre, tout comme celle du présumé ressenti de Dupont, sous réserve du feu vert médical de lundi prochain...