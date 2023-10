Pour cette Coupe du monde 2023, l'ancien arbitre international Romain Poite est consultant pour le Midi Olympique. Il explique le bunker, mis en place pour le Mondial, et les objectifs de ce nouveau dispositif.

Ce que dit le dispositif du bunker

Le bunker, ce n'est pas une nouvelle règle. C'est un nouveau processus de prise de décision quand un jeu déloyal a été identifié par les arbitres désignés sur une rencontre et qu'un probable carton sanctionne cet acte de jeu déloyal.

Son objectif

Nous pouvons dire que la mise en place du bunker permet de ne pas perdre de temps dans l'analyse précise de l'action à réviser. Et ce, tant dans le nombre d'images sollicitées que dans les potentielles discussions entre les arbitres désignés sur la rencontre pour trouver le consensus et la décision la plus appropriée. L'analyse du bunker effectuée en parallèle du match permet de reprendre le jeu plus rapidement.

L'opportunité qu'il offre pour les arbitres

L'appel au bunker permet aux arbitres de sortir de l'urgence temps, mais aussi de la pression de la décision à prendre. Le bunker a huit minutes pour réviser la décision initiale du carton jaune, pour la maintenir, ou élever cette dernière par un carton rouge. Durant ces minutes d'analyse, le bunker, assisté de techniciens vidéo, accède à tous les angles de caméra qu'il souhaite. Il y a aussi un accès à la précision de la technologie, comme le ralenti ou le zoom sur une partie de l'action. Le bunker peut même revoir plusieurs fois les angles les plus opportuns. Il est constitué de deux experts en arbitrage. Des arbitres de champs comme des arbitres vidéo peuvent être désignés pour constituer cette équipe arbitrale.

Une réduction du nombre de cartons rouges directs ? Le constat est assez évident sur la compétition. Il est certain que les arbitres ne prennent plus le risque d'une erreur de décision quant à la couleur du carton. Ils sécurisent leur décision en faisant appel au bunker qui possède les meilleures technologies et conditions pour s'assurer la décision la plus juste. Maintenant, derrière la technologie, on place de l'humain qui, avec ses forces et ses faiblesses, peut se positionner sur des décisions qui peuvent parfois discutées et/ou débattues...