Vincent Pinto, qui a reçu un carton rouge ce week-end contre le pays de Galles, est suspendu pour trois matchs par la commission de discipline de la Coupe du monde. Mais si l'ailier portugais suit un programme de discipline de World Rugby, sa sanction sera ramenée à deux matchs.

C'est sur une réception de chandelle que la faute avait été commise. Vincent Pinto, élancé en l'air pour s'emparer du ballon, mettait son pied en avant pendant le saut, et directement dans la tête du Gallois Josh Adams. Après le bunker, le carton jaune adressé à l'ailier portugais se transformait en rouge et les Loups devaient finir la rencontre à 14.

Ce mardi en fin de journée, World Rugby a communiqué sur la décision de la commission de discipline. Elle a statué que c'était un acte de jeu déloyal non contrôlé, que c'était lié à une mauvaise prise de décision et un manque d'attention, que le contact à la tête comportait un niveau de risque élevé, et qu'en absence de circonstances atténuantes, le rouge était logique.

Sanction réduite en cas de formation au plaquage...

"Sur la base de ces éléments et après délibération, la Commission disciplinaire indépendante a appliqué la sanction minimale avec point d’entrée de degré moyen prévue par World Rugby pour les actes de jeu déloyaux entraînant un contact avec la tête (six matchs). Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, y compris les regrets exprimés par le joueur et son excellent dossier disciplinaire, la Commission indépendante a appliqué une atténuation maximale de 50 %, ce qui entraîne une sanction finale de trois matchs."

Vincent Pinto a reçu un carton rouge suite à un pied à la tête de Josh Adams, lors d'une réception aérienne. Huw Evans Agency / Icon Sport

Pour réduire la sanction d'un match supplémentaire, et pouvoir prendre part au match final de la phase de poule (Fidji-Portugal le 8 octobre), le futur Columérin devra suivre le programme de formation... Au plaquage ! Un processus habituel pour les compétitions nationales et internationales, comme le "Head contact process" que l'on connaît en France, mais qui ne s'applique pas vraiment à la faute en question, puisqu'il s'agit un pied haut. "Sous réserve du bon déroulement du programme de formation au plaquage", Vincent Pinto ne manquera donc que les rencontres face à la Géorgie (ce samedi 23 septembre à Toulouse) et l'Australie (le 1er octobre à Saint-Étienne)

Ce dimanche, l'ancien arbitre international Romain Poite, consultant Rugbyrama/Midi Olympique pour la Coupe du monde, estimait que cette décision était "sévère". "On peut dire que c’est sévère, je ne pense pas que Pinto fasse exprès (de lever sa jambe aussi haut, N.D.L.R.). On le voit, il est en déséquilibre arrière. Mais personnellement lorsque j’étais arbitre, je préférais qu’on dise que ma décision avait été sévère au lieu qu’on me traite d’incompétent parce que je ne l’avais pas prise."