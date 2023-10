Un premier forfait a été confirmé pour l'Italie à cinq jours d'affronter le XV de France lors de la finale de la poule A. Le pilier gauche Danilo Fischetti ne sera pas disponible vendredi prochain a annoncé la fédération italienne. Et il pourrait ne pas être le seul...

L'Italie a perdu plus qu'un match vendredi dernier face aux All Blacks. En plus d'une sévère correction (96-17) qui fera date, plusieurs Transalpins ont connu divers soucis physiques qui mettent en péril leur participation au dernier match de poule face à la France, vendredi prochain à Lyon.

Pour le pilier Danilo Fischetti, le forfait est déjà confirmé par la fédération italienne, qui annonce "une fracture de trois cartilages costaux de l'hémithorax gauche" pour le joueur des London Irish, et précise bien qu'il "ne sera pas disponible pour le match contre la France".

Lamb et Nicotera incertains

Le cauchemar continue pour Giacomo Nicotera. Auteur d'une prestation catastrophique face aux hommes en noir, le talonneur est incertain pour le dernier match en raison d'un protocole commotion. Nicotera suit le protocole HIA et "sera réévalué dans les prochains jours en vue du match contre la France." Dino Lamb pourrait lui aussi manquer le choc face aux Français. Le deuxième ligne souffre d'une "contusion à la jambe gauche" et va être surveillé attentivement par le staff italien.

Cela fait beaucoup de mauvaises nouvelles pour les Transalpins, qui peuvent encore se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale en cas de victoire face à l'équipe de France. Pour vivre pareille joie, les Italiens devront sortir vainqueurs et priver dans le même temps les Bleus d'un ou plusieurs points de bonus s'ils ne parviennent pas, eux, à s'imposer avec le bonus offensif face aux Bleus.