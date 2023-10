Après le forfait de Danilo Fischetti, le sélectionneur Kieran Crowley a fait appel à Paolo Buonfiglio pour le remplacer. Le pilier gauche intègre le groupe italien pour préparer la rencontre face à la France.

L'Italie n'a pas seulement subi une très lourde correction, ce vendredi contre les All Blacks (96-17). Elle a aussi perdu des forces vives, puisque Dino Lamb et Giacomo Nicotera sont incertains, et Danilo Fischetti est carrément forfait. Le pilier gauche des London Irish a en effet été victime d'une fracture de trois cartilages costaux sur l'hémithorax. Le sélectionneur Kieran Crowley et son staff ont décidé, pour le remplacer, de faire appel à Paolo Buonfiglio.

Âgé de 28 ans, le joueur des Zebre, qui monte en puissance ces deux dernières saisons en club, a connu sa première sélection lors du premier match de préparation du Mondial, contre l'Italie le 5 août dernier. La fédération italienne indique qu'il est "à disposition des Azzurri dès aujourd'hui". Il sera donc du groupe qui préparera la confrontation face à la France (vendredi à 21 heures à Lyon), pour ce qui constitue un huitième de finale pour les Transalpins.