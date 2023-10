L'Écosse, même remaniée, a facilement disposé de la Roumanie sur le score sans appel de 84 à 0. Retour en chiffres sur cette écrasante victoire du XV du Chardon.

42 multiplié par deux mi-temps égal 84. Les Ecossais ayant marqué 42 points à chaque mi-temps, ils ont fini le match avec 84 points au tableau d'affichage. Pour les Roumains, le calcul est encore plus simple : zéro fois deux mi-temps, cela fait toujours zéro au coup de sifflet final... Les Roumains n'ont jamais abdiqué mais, à la fin de la rencontre, l'entraînement a tourné à l'entraînement dirigé, 84-0 score final... Le XV du Chardon a terminé la rencontre avec douze essais inscrits, dont quatre pour le seul Darcy Graham. D'autres statistiques de l'ailier d'Edimbourg sont exceptionnelles : il a réalisé sept franchissements (!), a battu pas moins de quatorze défenseurs (!!) et a parcouru 211 mètres avec le ballon (!!!). Au classement des marqueurs d'essais, en ajoutant celui marqué contre le Tonga, il revient à hauteur d'Henry Arundell et son quintuplé face au Chili.

Quatre joueurs sont à plus de 100 mètres parcourus balle en main. Darcy Graham, donc, mais aussi Ben Healy (135m), Ollie Smith (128m) et Chris Harris (104m). Au final, les 23 joueurs écossais réunis ont gagné 1 154 mètres ballon en main, contre seulement 302 pour leurs adversaires. Les joueurs de Gregor Townsend ont d'ailleurs fait deux fois plus de courses que les Chênes : 210 contre 103. Logiquement, ils ont beaucoup plus franchi (25 fois contre... une seule) et battu plus de défenseurs (72 contre 12).

Les Ecossais ont facilement repoussés les Roumains

31% de plaquages manqués

Les Ecossais ont logiquement eu la maîtrise du ballon, avec 59% de possession et 62% d'occupation. Les Roumains ont donc été davantage sollicités en défense. Et ils ont failli... Pourtant, ils ont été moins réprimandés par l'arbitre de la rencontre, avec dix coups de sifflet en leur défaveur, contre onze en la défaveur des Ecossais. Mais leurs fautes ont été plus graves car ils ont écopé de trois cartons jaunes, contre zéro pour leurs adversaires. Ils ont même joué une minute à douze contre quinze...

En termes de plaquages, la comparaison n'existe pas. Les joueurs du sélectionneur Andy Robinson ont manqué pas moins de 72 plaquages. Sur les 233 tentés, cela fait environ 31% de plaquages ratés, soit beaucoup trop pour gagner une rencontre de rugby...