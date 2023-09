Largement victorieux (84-0), les Ecossais ont préparé de la meilleure manière leur "huitième de finale" face à l'Irlande de la semaine prochaine, avec notamment un Darcy Graham qui avait du feu dans les jambes. Pour les Roumains, c'est une troisième débâcle en autant de rencontres.

Les tops

Darcy Graham

Il aura été partout. Souvent dans l'ombre de son compère Duhan van der Merwe, l'ailier d'Edimbourg a profité de l'absence de son coéquipier pour se mettre en valeur. Auteur d'un triplé en première période, avant d'en rajouter un quatrième en fin de rencontre, le trois-quart de 26 ans aura en permanence trouver la brèche dans une défense roumaine apathique. Que ce soit en finisseur ou en feu follet, ses essais sont la démonstration de son talent. Mais Darcy Graham a aussi fait preuve d'altruisme, offrant sur un plateau le deuxième essai du XV du Chardon à Ali Price, après avoir de nouveau transpercé la ligne des Chênes.

Hamish Watson

Sa titularisation était là pour mettre des nœuds au cerveau à Gregor Townsend. Et il a parfaitement accompli son travail. En concurrence avec Rory Darge notamment pour débuter le prochain match face à l'Irlande, le troisième ligne s'est montré sous son meilleur jour face à la Roumanie. Auteur du premier essai de la rencontre, il a aussi guidé les siens à chaque fois qu'il a porté la balle. Avec cinq défenseurs battus et deux offloads, il a été l'avant le plus en vue de la soirée.

Cameron Redpath

Le joueur de Bath a su saisir son opportunité. Relégué sur le banc, derrière une paire Tuilupotu-Jones indéboulonnable, Cameron Redpath a profité de sa première titularisation en Coupe du monde pour montrer l'étendue de ses talents. Auteur d'une superbe passe décisive lors du premier essai des siens, il n'aura eu de cesse d'avancer au contact. À la réception d'un coup de pied de Healy au retour des vestiaires, il a de nouveau offert l'essai à un de ses coéquipiers, Chris Harris en l'occurrence.

Les flops

Robert Irismescu

Le talonneur des Chênes a eu tout faux sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Si son carton jaune aurait pu se transformer en rouge sans la clémence du bunker, sa prestation sur la pelouse lilloise n'aura de toute façon pas convaincu. Dépassé comme le reste de ses coéquipiers, il aura manqué quatre plaquages sur sept tentés. Offensivement, sa partie n'est pas loin d'être inexistante. Avec trois courses ballon en main pour aucun mètre gagné mais surtout un turnover à son encontre, on ne peut pas dire que le joueur du Stinta Baia Mare est marqué les esprits.

Gabriel Rupanu

Le demi de mêlée auteur du seul essai des Chênes depuis le début de la Coupe du monde (face à l'Irlande) n'a pas réalisé un match mémorable. En difficulté derrière un pack roumain dominé, le joueur du SCM Timisoara n'a pas su mettre de la vitesse dans les quelques ballons qu'il aura eus à négocier. En défense, le 9 aura fait un 0% aux plaquages, avec quatre échecs en autant de tentatives. Une soirée à oublier.

Cristian Chirica

Sept plaquages manqués en huit tentatives. Cette statistique est l'exemple même de la faillite défensive de la Roumanie ce samedi soir. Le capitaine roumain aura tiré toute son équipe vers le bas. Déjà en manque de confiance, cette nouvelle raclée ne va pas faire du bien au moral de la Roumanie, alors qu'une rencontre face au Tonga se profile dimanche prochain.