Les Ecossais ont écrasé des Roumains vraiment trop limités (84-0). Greg Townsend n’a pas caché son plaisir, même s’il était sollicité au sujet du prochain match contre l’Irlande.

Quelle est votre première réaction après ce succès écrasant ?

On savait qu’on devait gagner ce match pour être toujours en course et disons que le bonus de ce soir préfigure ce que nous avons à faire la semaine prochaine. Face à l’Irlande, nous devrons produire notre meilleure performance de l’année et peut-être l’une des plus belles de notre histoire. Il faudra jouer pendant 80 minutes avec l’intensité maximale.

\ud83c\udff4?????? L'Écosse a, sans grande surprise, écrasé la Roumanie en inscrivant 12 essais. Elle retrouvera l'Irlande dans un match vital pour sa qualification, samedi prochain. \ud83d\udca5



Le résumé > https://t.co/w0kSZNUfQt pic.twitter.com/zFhbcbJB7Z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Mais qui de cette promenade de santé contre la Roumanie ?

Cette semaine, nous avons fait un excellent travail à l’entraînement . L’attitude des joueurs fut superbe. Par conséquent, ce soir face à la Roumanie, ils ont fait un excellent travail., un travail de professionnels. Le match était plus physique qu’il n’y paraît, le terrain était humide, mais nous avons marqué des essais, certains sur des exploits individuels, d’autres sur des mouvements collectifs, ce qui était le plus important. Nous avons su respecter les fondamentaux puis imposer notre vitesse et les espaces se sont ouverts. Nos courses ont vraiment été très bonnes. En fait, le trouve que nous avons toujours fait notre boulot consciencieusement, quelles que soient les conditions, quand l’adversaire a subi des cartons jaunes, quand nous venions juste de marquer ou quand nous venions de vivre une petite période de jachère. Nous avons su rester constants.

Plus précisément, en tant que technicien que retenez-vous de ces 80 minutes ?

Pas mal de choses, les ballons portés par exemple, la connexion entre avants et trois quarts, la cohésion en général et aussi la discipline au moins jusqu’à la 70eme minute.

Que pensez-vous de la performance de Darcy Graham, auteur d’un quadruplé ?

Oui, il a été formidable, il a su se créer des opportunités. Il a su se relever après être passé au sol, ce qui est essentiel quand on joue à l’aile. Il a su rester dans le rythme du match, ce qui n’est pas toujours facile quand on est ailier.

Que s’est-il passé depuis votre entrée en matière manquée face aux Springboks ?

On a beaucoup travaillé durant les deux semaines qui ont suivi notre premier match contre l’Afrique du Sud, nous avons réalisé un gros travail physique, vraiment et on espère que nous serons au maximum contre l’Irlande. On a aussi travaillé des choses en défense, elles ont bien marché contre le Tonga et aussi forcément ce soir, puisque nous n’avons encaissé aucun point.

Contre l’Irlande, ce sera un faux huitième de finale, un match à très haute pression, non ?

Oui, mais c’est l’Irlande qui aura la pression. C’est la meilleure équipe du monde en ce moment, dans le Tournoi, nous avons perdu contre eux, mais en loupant deux ou trois essais qui nous tendaient les bras.