Le deuxième ligne néo-zélandais, Sam Whitelock, est entré dans l’histoire du rugby néo-zélandais et mondial lors de l’éclatante victoire des All Blacks face à l’Italie à Lyon, obtenant sa 149e sélection.

Soirée de rêve pour les All Blacks qui ont frappé un grand coup face à l’Italie vendredi soir à Lyon en s’imposant sur le score de 96 à 17. Une prestation aboutie avec quatorze essais marqués et une discipline retrouvée pour démontrer à la planète ovale qu’ils étaient toujours des candidats sérieux au titre mondial dans quelques semaines à Saint-Denis, renforcés par les retours de Shannon Frizell, Jordie Barrett, Tyrel Lomax et bien entendu le capitaine Sam Cane, laissant présager d’une nouvelle force de frappe pour la deuxième phase de cette compétition.

Au cours de cette cavalcade, la Nouvelle-Zélande a pu aussi fêter son deuxième ligne emblématique Sam Whitelock qui est devenu le plus grand des All Blacks avec une 149e sélection, dépassant ainsi Richie McCaw présent dans les tribunes de l’OL Stadium pour assister à ce passage de témoin. Ian Foster, qui avait choisi de faire démarrer le futur palois sur le banc avant de le lancer dans l’arène à la 50e minute, était ravi : "À titre individuel, c'est une grande réussite. Le fait d'être le seul à avoir joué autant pour cette équipe est assez exceptionnel. Il le mérite. Il a été un guerrier pendant très longtemps et il continue à faire son boulot. Je suis très fier de lui et c'est une belle occasion pour lui de marquer le coup."

Samuel Whitelock a manqué de peu l'occasion de marquer un essai pour sa 149e cape. Abaca / Icon Sport

Avec le retour de Shannon Frizell en troisième ligne et donc la possibilité de titulariser Scott Barrett en seconde ligne, Sam Whitelock devrait avoir un rôle de finisseur pour la suite de la compétition, ce qui ne l’empêche pas de savourer son record, lui qui participe à sa quatrième Coupe du monde et qui devrait aussi devenir le joueur dans les prochaines semaines qui aura disputé le plus de matchs dans cette compétition puisqu’il a égalé son compatriote Richie McCaw et le pilier anglais Jason Leonard (22 matchs de Coupe du monde) à Lyon. "C’est un moment spécial, a avoué Sam Whitelock dans un large sourire. J’ai vécu une très bonne semaine. J’ai reçu des attentions incroyables, des appels vidéo, des messages. Je n’ai pas tout lu, mais ceux que j’ai lus étaient formidables. J’ai pu profiter de ces moments. Ma femme et mes enfants étaient là, mon père et ma mère également. Les enfants se sont rapidement endormis, car j’ai vu des photos d’eux qui dorment pendant le match."

À nos débuts, Brad Thorn disait d'Owen Franks et de moi qu'on aurait 100 sélections

Au pays où le rugby est roi et les All Blacks des demi-dieux, Sam Whitelock vient d’entrer dans une légende saluée honorée comme il se doit : "J’ai reçu des messages de la part de toute la famille All Black au sens large. J’ai vu Brad Thorn il y a quelques semaines, et il m’a écrit. Il était là à mes débuts, il m’a mis sur les bons rails pour y arriver. Avant que l’on ait joué un match, il disait d’Owen Franks et de moi qu’on aurait 100 sélections. C’est très agréable de reprendre contact avec lui et de se remémorer des choses qu’on avait l’habitude de faire les premières années."

Il aurait même pu fêter son record en participant à la farandole d’essais alors qu’il se trouvait seul dans le couloir des cinq mètres mais Beauden Barrett n’ajustait pas sa passe. Mais si son compteur personnel d’essai est toujours bloqué à sept, Sam Whitelock était satisfait de la prestation collective, lui qui rêve de décrocher un troisième titre mondial, ce qui serait encore un record : "Les mecs ont été énormes. On a eu deux bonnes semaines de préparation. C’était bien de passer dans le concret. L’Italie a montré ses intentions très tôt en écartant les ballons lors des deux premières minutes. Les mecs sont restés disciplinés dans ce qu’on essayait de faire et ils ont réussi à marquer des points, dont quelques-uns assez rapidement. De manière générale, on a plutôt bien joué." C’est le moins que l’on puisse dire.