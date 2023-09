La Nouvelle-Zélande a surclassé l'Italie dans tous les domaines, ce vendredi à Lyon (96-17). L'occasion de revoir cette correction en statistiques.

C'est la défaite la plus lourde subie par l'Italie depuis la Coupe du monde 1999. Et c'était déjà contre les Blacks... Ce vendredi, il n'y a pas eu match et le score en dit long sur la physionomie de la rencontre : 96-17. Mais les statistiques mettent en lumière les aspects sur lesquels l'écart a été le plus grand.

Sur l'ensemble du match, les Italiens n'ont pas à rougir sur ce qui est présenté comme la base d'un match de rugby : 47% d'occupation et 43% de possession. C'est davantage dans le premier acte qu'il y a à redire : 69/31% de possession pour les Néo-Zélandais. Cela s'explique d'une part par l'indiscipline notoire des Transalpins (14 pénalités sur l'ensemble du match) et une incapacité à assurer leur conquête. 6 lancers en touche sur 11 et 2 introductions en mêlée sur 8... C'est largement insuffisant, d'autant plus au niveau international.

Dans le coeur du jeu, on voit bien par le biais des chiffres la domination black : 33 défenseurs battus à 15, 14 offloads à 4... Surtout, les partenaires du capitaine Michele Lamaro se sont rendus coupables de 33 plaquages manqués sur 125, soit 73.6% de réussite. Pour les Néo-Zélandais, c'est 15 ratés pour 109 tentés (14%).

Côté néo-zélandais, on notera les 6 turnovers (contre 1 pour l'Italie) et les statistiques offensives en tout genre. Ainsi, Ardie Savea (100), Mark Telea (117) et Will Jordan (136) ont tous dépassé les cent mètres parcourus ballon en main. Le capitaine a battu 5 défenseurs, Telea 6 et le troisième cité a franchi et passé après-contact quatre fois, soit le meilleur total de la rencontre.