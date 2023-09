L'Italie affrontera la Nouvelle-Zélande ce vendredi (21 heures) dans un match capital pour la suite de ce Mondial. À cette occasion, Hame Faiva et Toa Halafihi auraient même prévu de faire un haka, eux qui sont d'origine néo-zélandaise.

Un haka "italien" contre le haka néo-zélandais ? Le talonneur Hame Faiva et le troisième ligne Toa Halafihi auraient prévu de répondre à leurs adversaires lors de l'avant-match d'Italie - Nouvelle-Zélande (ce vendredi, 21 heures). "Un haka aussi, pour leur répondre, juste nous deux ? Ce serait presque un défi : un haka face au haka apporterait un peu d’électricité" plaisante Halafihi. Tous deux originaires du pays au long nuage blanc, le talonneur et le flanker continuent "d'aimer les All Blacks. Je joue pour l’Italie mais les Blacks m’ont montré ce qu’était le rugby et c’est grâce à eux que j’aime ce sport" raconte Faiva.

S'ils veulent le faire, alors pourquoi pas

En 2008, lors d'un match amical entre le Munster et la Nouvelle-Zélande, Doug Howlett et trois anciens All Blacks avaient fait un "haka" en réponse à leurs anciens coéquipiers. Quinze ans après cette réponse, le talonneur des All Blacks Codie Taylor ne serait pas contre un "haka" des deux joueurs italiens. "S’ils veulent le faire parce que c’est de là qu’ils viennent, alors pourquoi pas". Une source de motivation supplémentaire pour des Transalpins qui ont l'occasion de marquer l'histoire.

Avec deux balles de match pour se qualifier en quart de finale, les coéquipiers de Paolo Garbisi pourraient sortir des poules pour la première fois. Même en cas de défaite face à la Nouvelle-Zélande, les Italiens pourront avoir une nouvelle chance de se qualifier s'ils battent le XV de France.