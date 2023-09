Heureux du succès face aux Samoa, le sélectionneur japonais Jamie Joseph et son capitaine Kazuki Himeno se projettent déjà sur le dernier match décisif face à l'Argentine.

Kazuki Himeno, troisième ligne et capitaine

Le plan de jeu du Japon

Notre plan, c'est de jouer notre rugby avec de la vitesse, de la rapidité. On s'améliore. Et je pense que la vitesse sera importante face à l'Argentine. Je suis heureux et fier que les avants aient marqué des essais.

Sa performance en tant que capitaine

Concernant ma performance, je vous laisse l'évaluer. Concernant ma condition physique, je vais mieux. Et je suis content si mon équipe gagne. Avant le match, j'ai parlé à mes coéquipiers. Il n'y avait aucune inquiétude. Pour le prochain match, je pense qu'il n'y a pas besoin de changements. Il faut continuer à respecter chacun notre rôle. On n'a pas changé notre plan de jeu après le carton rouge, on a continué à se concentrer et à jouer notre rugby.

Le "samouraï time"

Ce moment difficile en fin de match, on s'y était préparé. On appelle ça le "samouraï time", c'est-à-dire que nous sommes courageux, et confiants en tant qu'équipe. On a réussi ce soir face à une difficile équipe samoane.

Jamie Joseph, sélectionneur du Japon

Sur la performance de son équipe

C'est une équipe plus expérimentée des Samoa que nous avons jouée. Les deux équipes ont beaucoup progressé depuis deux mois (le Test-Match perdu du Japon, N.D.L.R.. nous nous sommes donnés une occasion ce soir.

Le choix des points au lieu d'aller chercher le bonus offensif

Le capitaine prend les décisions. On était préparé au fait qu'Himeno prenne les décisions. On laisse le choix aux joueurs, on leur donne beaucoup de confiance.

Sur le prochain match décisif face à l'Argentine