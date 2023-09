Dans ce match à ne pas perdre dans la poule D pour croire encore en la qualification pour les quarts de finale, les Japonais ont pris le meilleur sur les îles Samoa (28-22) dans un match étrange mais spectaculaire. Ceux qui dominaient en possession n'étaient pas ceux qui enquillaient les points. Après un premier acte en faveur des Samoans dans le jeu mais qui laissait le Japon devant au score, la seconde période a vu les Brave Blossoms se faire peur face à 14 Samoans. Le bonus offensif manquant du Japon pourrait coûter cher.

Dans une poule D très dense qui semble d'ores et déjà promise à l'Angleterre, c'est la 2e place qui faisait figure maintenant d'objectif principal pour l'Argentine, le Japon et les Samoa. Le vainqueur du match entre les deux derniers pays cités ce soir s'offrait alors la chance de pouvoir toujours y croire. Favoris avant la rencontre, les Japonais ont réussi l'essentiel en venant à bout des Samoa mais ont pris des risques pour la suite de la compétition en manquant un bonus offensif qui leur tendait les bras face à 14 samoans.

Dominés d'abord mais très réalistes, le XV du Japon a perdu son rugby en fin de rencontre, préférant assurer la victoire quitte à déjouer, laissant même les Samoans, trop indisciplinés, revenir pour s'adjuger un bonus défensif mérité. Six essais ont été marqués, trois de chaque côté, à des moments où l'adversaire dominait en possession.

Au terme d'un match spectaculaire, le Japon s'est défait des Samoa et peut encore croire à une qualification en quart de finale.



Un Japon dominé mais létal

Le début de rencontre était Samoan avec un jeu d'attaque rapide et puissant. Les joueurs de Seilala Mapusua avaient le ballon 80% du temps dans le premier quart d'heure mais manquaient les gestes essentiels malgré une domination forte, notamment en mêlée. C'est sûr une mêlée qu'allaient être marqués les premiers points, mais en faveur du Japon. Sur un bon mouvement d'école en sortie d'édifice à 40m, les arrières progressaient parfaitement jusqu'à l'aile gauche.

Les avants prennaient ensuite le relais et Labuschagné terminait le travail (13e, 7-0 avec la transformation de Matsuda). Les Samoans réagissaient rapidement mais territorialement seulement. Après de nombreuses tentatives de passer par la mêlée puis la touche, Leuila réduisait le score sur une pénalité (25e, 7-3). Avec moins de scrupules, Matsuda redonnait dans la foulée 7 points d'avance aux siens sur une mini incursion japonaise dans le camp adverse (27e, 10-3).

Des Samoans pas si résignés

Et le match allait à nouveau basculer en faveur du Japon malgré la domination samoane. Sur l'une des rares mêlées japonaise bien négociée, la sortie de ballon était encore d'école. Avec un jeu au large perforant sur l'aile droite. Arrivés sur les 5 m adverses flanc droit, le jeu changeait d'orientation vers l'autre aile. Matsuda, très à l'aise aussi avec ses mains, plaçait une passe sautée vers Leitch qui plongeait pour l'essai numéro 2 des Brave Blossom (32e, 17-3). Le hold up était presque parfait pour le Japon dans ce premier acte si les Samoans en étaient restés là. Juste avant la pause, les erreurs rédhibitoires en attaque s'estompaient du côté des Manu Samoa. Sur un touche à 5m bien captée par Luatua, c'est le talonneur Seilala Lam qui aplatissait le beau travail de tous les avants (39e, 17-8).

La deuxième période démarrait alors que les deux sélections jouaient à 14 contre 14 avec une domination cette fois nettement japonaise. Et au moment où les deux équipes se retrouvaient enfin à 15 contre 15, le centre Ben Lam écopait d'un jaune (47e) pour un plaquage dangereux qui allait devenir rouge moins de 10 minutes plus tard. Deux minutes plus tard, les Japonais assommaient les Samoans avec un troisième essai. Depuis quelques minutes dans les 22m adverses, les Japonais profitaient d'une touche à 5m bien prise par Cornelsen pour faire marquer leur capitaine Himeno. Les 3 essais japonais ont été marqués par les trois joueurs de la troisième ligne. Matsuda en profitait pour manquer sa première tentative du mondial (50e, 22-8).

Réduits à 14, les Samoans étaient bel et bien touchés, aussi bien physiquement que mentalement. Pourtant, face à des Japonais cliniques, Matsuda donnait 13 points d'avance aux siens sur une nouvelle pénalité à la 56e, les tentatives samoanes pour marquer des essais se poursuivaient. Pour l'honneur pensait-on à ce moment-là du match où l'idée d'un 4e essai japonais était bien plus prégnante qu'un retour samoan. À la 66e minute de jeu, une longue offensive dans les 22m du Japon, faite de passes redoublées rapides et de percussions, conduisait à l'essai de l'arrière Paia’aua (25-15). Ce qui n'avait pas souri en première période côté Samoa dans le jeu d'attaque se mettait enfin en place. Méfiant, les Brave Blossoms préféraient alors consolider l'avance plutôt que tout risquer pour un essai du bonus (75e, pénalité de Matsuda, 28-15).

Les dernières minutes se déroulaient ainsi dans le camp des 15 Japonais face aux 14 Samoans. L'ouvreur Leali'ifano marquait avant la sirène le 3e essai pour son pays sur un occasion rappelant l'essai de Paia’aua 13 minutes plus tôt (79e, 28-22). L'essentiel était là pour le Japon. Une victoire pour espérer la deuxième place de la poule D qui se jouera avec l'Argentine. De leur côté, les Samoans disent au revoir définitivement aux quarts de finale après un match qui pourrait leur laisser pas mal de regrets.