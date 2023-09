Les Jersey Reds, vainqueurs du dernier Championship, deuxième division anglaise, sont en redressement judiciaire. Ils auront du mal à éviter la liquidation.



Le club anglais des Jersey Reds a été placé en redressement judiciaire. Il s’est révélé incapable d’assurer les salaires de ses joueurs et de son staff technique, le club géographiquement le plus proche de la France risque fort d’être placé en liquidation et de disparaître du paysage rugbystique anglais. Les Jersey Reds sont les champions en titre de la deuxième division anglaise, mais ils avaient été empêchés de monter en première division à cause d’un terrain qui ne remplissait pas les critères imposés par l’exigeant Premiership.

Quatrième club anglais en faillite

Le président Mark Morgan a expliqué qu’il avait échoué à trouver de nouveaux investisseurs et qu’il ne pouvait plus assurer ses engagements. L'impact du covid et des réductions des subventions de la RFU ont été évoqués pour expliquer ce marasme. Le prochain match des Reds prévu face aux Cornish Prates vendredi a été annulé . C’est la fin d’une belle aventure, le club s’était hissé en deuxième division après des décennies de rugby amateur et un passage au professionnalisme en 2006.

Ils était passés de la septième à la deuxième division en sept ans. Le gouvernement de l’Ile de Jersey a accordé des aides financières, mais ça n’ a pas suffi. Jersey est le quatrième club professionnel anglais a faire faillite en un an, après Worcester, les Wasps et les London Irish.